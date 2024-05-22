Артистка недавно появилась на концерте Позитива, где исполнила вместе с ним песню "Дым". Впрочем, поклонники заметили некоторые изменения в поведении певицы.

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Что рассказала Lida Lee

Певица опубликовала видео, на котором лежит в ванне, наполненной пеной. На фоне звучит спокойный голос артистки, которая поделилась с поклонниками своими размышлениями относительно своего эмоционального состояния.

Я долго бежала, ища ответы, растворяясь в других, и полностью обесценив себя и то, что добывала годами. Я не чувствовала ничего,

– рассказала артистка.

Lida Lee, на протяжении длительного времени пыталась бежать от самой себя. Однако, это она поняла только недавно. В то же время артистка призналась, что не чувствовала ничего, поэтому оказалась "в пропасти".

Я была на грани, и мне казалось, что за той чертой все начнется по другому, но пересекая ее – я оказалась в пропасти. Один на один. И самое страшное было признаться себе в том, что все это время, я бежала от самой себя,

– поделилась певица.

Что известно о слухах вокруг Lida Lee