Артистка недавно появилась на концерте Позитива, где исполнила вместе с ним песню "Дым". Впрочем, поклонники заметили некоторые изменения в поведении певицы.
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Что рассказала Lida Lee
Певица опубликовала видео, на котором лежит в ванне, наполненной пеной. На фоне звучит спокойный голос артистки, которая поделилась с поклонниками своими размышлениями относительно своего эмоционального состояния.
Я долго бежала, ища ответы, растворяясь в других, и полностью обесценив себя и то, что добывала годами. Я не чувствовала ничего,
– рассказала артистка.
Lida Lee, на протяжении длительного времени пыталась бежать от самой себя. Однако, это она поняла только недавно. В то же время артистка призналась, что не чувствовала ничего, поэтому оказалась "в пропасти".
Я была на грани, и мне казалось, что за той чертой все начнется по другому, но пересекая ее – я оказалась в пропасти. Один на один. И самое страшное было признаться себе в том, что все это время, я бежала от самой себя,
– поделилась певица.
Что известно о слухах вокруг Lida Lee
- Нынешней весной звездный обозреватель Богдан Беспалов рассказал, что артистка находится в реабилитационном центре борьбы с алкогольной зависимостью. Он получил видео из близкого круга певицы.
- Впоследствии Lida Lee отреагировала на слухи и призналась, что такие новости – это "удар в спину". Впрочем, она отметила, что позже расскажет о своем состоянии, но не сейчас.
- К тому же через несколько дней по сети распространили видео с выступлением певицы в одном из кабаре. Стало понятно, что исполнительница выходит на сцену, несмотря на так называемую "зависимость".
- 18 мая Lida Lee появилась на концерте Позитива. Она вместе с рэпером исполнила песню "Дым". По словам зрителей, которые находились на концерте, артистка сильно волновалась и во время выступления была в темных очках.