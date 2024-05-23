Исполнительница уже успела поздравить мужа с праздником. Она опубликовала редкое фото пары и трогательно обратилась к любимому.

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Как Настя Каменских поздравила Потапа с годовщиной свадьбы

Певица выставила романтическое фото с мужем. На снимке она предстала в белоснежном свадебном платье, а Потап позировал в классическом костюме. К фотографии Каменских добавила чувственные строки из собственной песни.

Я обещаю быть тебе морем, небом быть звездным. Пять лет,

– отметила исполнительница.

Какой была история любви Потапа и NK