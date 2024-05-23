Исполнительница уже успела поздравить мужа с праздником. Она опубликовала редкое фото пары и трогательно обратилась к любимому.

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Как Настя Каменских поздравила Потапа с годовщиной свадьбы

Певица выставила романтическое фото с мужем. На снимке она предстала в белоснежном свадебном платье, а Потап позировал в классическом костюме. К фотографии Каменских добавила чувственные строки из собственной песни.

Я обещаю быть тебе морем, небом быть звездным. Пять лет,
– отметила исполнительница.

Какой была история любви Потапа и NK

  • Все началось в далеком 2006 году, когда они впервые встретились во время совместной работы над музыкальным проектом.
  • Интересно, что сначала Потап не очень хотел работать с Настей, но судьба распорядилась иначе.
  • Артисты записали совместную песню и их дуэт быстро стал известным. Несмотря на творческий успех, первые 3 года сосуществования музыканты постоянно ссорились между собой.
  • В то же время поклонники предполагали возможный роман между ними, но Алексей тогда еще был женат на Ирине Горовой.
  • В 2014 году все изменилось, когда рэпера и певицу вместе заметили на отдыхе на Кубе.
  • Это стало новой главой в их отношениях, что привело к разводу Потапа и, в конце концов, к их официальному браку в 2019 году.