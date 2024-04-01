Христина Соловій розповіла, що негативно ставиться до стосунків з одночасно двома чоловіками. Однак інколи це може трапитись з нею.

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Христина Соловій про стосунки з одруженими чоловіками

Таке трапляється у мене, так. Це не ок, але таке буває і я не роблю із цього трагедію,

– зауважила співачка.

Водночас Христина Соловій натякнула, що для неї нормально мати інтимні стосунки з одруженим чоловіком. Але лише в тому випадку, коли шлюб очевидно невдалий.

"Якщо він щасливо одружений – я не буду із ним спати", – зізналась артистка.

Нагадаємо, що Христина Соловій почала зустрічатись з Сергієм Жаданом, коли він був офіційно у шлюбі. Про розлучення письменника з дружиною стало відомо лише 26 червня.

З ким зараз зустрічається Христина Соловій

В інтерв'ю Маші Єфросиніній Христина Соловій вперше зізналась, що перебуває у нових стосунках після роману з письменником Сергієм Жаданом.

Новий обранець Христини Соловій робить її щасливою, про що вона зізнавалася в інтерв'ю. Співачка мало розповідала про бойфренда, оскільки насправді не любить ділитися потаємним. Відомо лише те, що коханий виконавиці є військовослужбовцем. Він старший за Христину на 11 років.