В честь этого дня они создали видео из архивных кадров Дмитрия. Кроме того, написали милое поздравление для парня.

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В ролике есть трогательные видео новорожденного Дмитрия в больничной кроватке, а также кадр, где он задувает свечу на своем праздничном десерте. Как отметили Кристина и Григорий, семь лет для них пролетели как один день.

Наш маленький-взрослый сыночек, с Днем рождения. Димоша, оставайся таким амбициозным, трудолюбивым мальчиком и смело шагай навстречу своим мечтам! Любим тебя сильно всей семьей,

– отметили родители под постом.

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