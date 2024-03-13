Экс-жена Остапчука ответила, заплатил ли он ей за половину дома

Кристина Горняк могла получить половину имущества от Владимира Остапчука в денежном размере. Она призналась, что шоумен постоянно колебался в своих решениях.

Вторая бывшая жена Владимира Остапчука пообщалась с поклонниками в инстаграм-сториз. Подписчики снова засыпали ее вопросами относительно совместного имущества с ведущим. У Кристины поинтересовались, почему ведущий не хочет выплатить ей средства за дом, если хочет там жить.

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Кристина Горняк о совместном с Остапчуком имуществе

Кристина Горняк впервые призналась о том, что Владимир Остапчук постоянно колебался в своем решении относительно дома. То он хотел отдать ей весь дом, то вообще не соглашался делиться.

Нотариус дает время шоумену на размышления. В противном случае она будет подавать в суд.

Как всегда много вопросов относительно нашего общего имущества. Я не знаю "почему", возможно, решил себе так... Эти решения постоянно были разными: то "весь дом перепишу на тебя", то "ничего не перепишу". Ну время еще есть, я жду, вдруг захочет все же за столом переговоров решить это, а не в суде,

– написала Кристина Горняк.



Кристина Горняк / Фото из инстаграм-сториз

Также экс-супруга шоумена рассказала о том, стала ли более духовной после развода.

"После развода я стала более наполненной, но и немножко раненой. Со временем я все исправила и теперь я снова почти та Крис, что и до замужества. Потому что я себе до замужества очень нравилась", – высказалась Кристина.

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