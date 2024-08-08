Несмотря на то, что королевские свадьбы всегда отличаются своей уникальностью и пышностью, за некоторыми из них стоит ряд скандалов и скрытых мотивов. Что важного вы могли не знать о свадьбе внуков Елизаветы II и как изменились пары за время супружеской жизни, читайте дальше на Show 24.

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Питер Филлипс и Отем

Питер – первый и единственный сын принцессы Анны и самый старший внук Елизаветы. С будущей женой Отем мужчина познакомился в 2003 году во время Гран-при в Монреале. Через несколько лет пара объявила о помолвке. А в 2008 году влюбленные обвенчались в Виндзорском замке.

За время супружеской жизни у пары родилось двое детей: Саванна и Айла. В 2020 году супруги объявили о разводе. Инициатором стала сама Отем, потому что чувствовала себя "несчастной в браке".

После развода Филлипс начал встречаться с подругой детства Линдси Уоллес. Но в этом году стало известно, что пара разошлась.

Питер Филлипс и Отем / Питер Филлипс и Линдси Уоллес (Getty images)

Зара Филлипс и Майк Тинделл

Зара – дочь принцессы Анны. В Австралии в 2003 году девушка познакомилась с регбистом Майком Тинделлом. В 2010 году влюбленные объявили о помолвке, а через год – обвенчались в Эдинбурге. Интересный факт, что тогда это была первая королевская свадьба в Шотландии за последние 20 лет.

Сегодня пара живет в счастливом браке и воспитывает троих детей: Миа, Елену и Лукаса.

Зара Филлипс и Майк Тинделл / Фото с фан-страницы королевской семьи

Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Уильям – сын короля Чарльза III и принцессы Дианы. Мужчина познакомился с будущей женой в университете. Их отношения начали развиваться с дружбы. В 2010 году объявили о помолвке пары, а через год состоялась грандиозная свадьба, за которой наблюдал весь мир.

У супругов за все это время родилось трое детей: принц Джордж, принцесса Шарлотта и Луис.

В этом году стало известно, что Кейт больна раком. Герцогине провели операцию и сейчас она проходит профилактическую химиотерапию.

Принц Уильям и герцогиня Кейт Миддлтон / Фото из инстаграма королевской семьи

Принц Гарри и Меган Маркл

Гарри – второй сын короля Чарльза III и принцессы Дианы. Со своей избранницей мужчина познакомился на слепом свидании. Первые месяцы пара скрывала свои отношения. В 2016 году Кенсингтонский дворец официально подтвердил, что Гарри и Меган встречаются. Их роман развился очень стремительно.

За год объявили о помолвке, а в 2018 году влюбленные обручились в часовне святого Георгия в Виндзорском замке. Через год после свадьбы у пары родился сын Арчи, а впоследствии – дочь Лилибет.

Напомним, что через два года после свадьбы Меган с Гарри выразили желание выйти из королевской семьи и уехали в Канаду.

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото из инстаграма Меган Маркл

Принцесса Беатрис Йоркская и Эдоардо Мапелли Моцци

В 2020 году Беатрис вышла замуж за итальянского бизнесмена. На церемонии бракосочетания присутствовали всего лишь 20 гостей, ведь пара решила провести тайную королевскую свадьбу из-за пандемии коронавируса и секс-скандала с участием отца невесты.

Пара уже воспитывает дочь Сиенну, которая родилась в 2021 году.

Беатрис Йоркская и Эдоардо Мапелли Моцци /Фото из инстаграма Беатрис

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк

Принцесса вышла замуж за своего давнего друга. На свадьбе было около 850 гостей, которые включали членов королевской семьи и звезд шоубизнеса. Церемония венчания прошла в часовне Святого Георга.

Впоследствии у пары родился первенец Август, а в 2023 году появился на свет второй мальчик – Эрнест. К слову, после того, как королем стал Чарльз III, то согласно новой линии наследования короны, принцесса Евгения стала 10 в ветке наследников. Из-за возраста ее опережает старшая сестра Беатрис.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / Фото из инстаграма принцессы Евгении

У покойной королевы Елизаветы II осталось еще двое холостых внуков из-за своего юного возраста. Речь идет о детях принца Эдварда – леди Луизе Виндзор и Джеймсе Виндзоре. Возможно, через некоторое время королевская семья снова будет иметь возможность собраться на приятном торжестве.