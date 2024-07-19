В 27 лет Елизавета II стала королевой. Она была главой государства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, а также 14 стран Содружества наций. Кроме того, правила Британскими заморскими территориями. Как Елизавета II получила свое влияние и почему оно погасло для британской монархии с ее смертью – читайте в материале Show 24.

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Правление и особенности реформ

Интересно, что если бы история развивалась своим чередом то Елизавета могла бы никогда и не стать королевой. Все потому, что дядя королевы, Эдуард VIII, отрекся от престола из-за любви с разведенной женщиной, поэтому из-за отсутствия наследников королем стал отец Елизаветы, который взял себе имя Георга VI. Согласно такому развитию событий, принцесса Елизавета стала наследницей "по предположению". Если бы она и ее сестра Маргарет имели бы еще одного брата, даже младшего по возрасту, то право на корону имел бы он. Но, как видим, судьба имела свои планы.

Юная девушка прекрасно понимала, что в будущем ей придется общаться с мужчинами и проявлять свой характер. Поэтому она во время войны общалась с военными, а затем присоединилась к Женской вспомогательной территориальной службе, где училась на автомеханика и водителя. Это был беспрецедентный случай.

Даже бракосочетание с Филиппом состоялось несмотря на советы матери Елизаветы изменить свое решение. Как видим, даже тогда девушка проявила свой характер и силу духа.

После смерти отца состоялась коронация Елизаветы II в 1953 году. Тогда королева дала разрешение транслировать церемонию на весь мир.

Более того, в 1957 году королева обратилась к людям с рождественской речью через телевидение. Этот шаг стал важным в модернизации монархии. И с того момента такая традиция стала обязательной.

Благодаря тому, что королева любила путешествовать, она посетила те страны, куда еще не ступала нога британского монарха. В 2011 году она даже поехала с официальным визитом в Ирландию. Это был мощный политический сигнал, который Елизавета протранслировала в своей речи, говоря о важности примирения и снисхождения.

Королева проявляла активную общественную деятельность. В частности, она была покровительницей более 600 благотворительных, профессиональных и общественных организаций, а также военных объединений.

В свое время Ее Величество не дала разрешение на брак для своей сестры Маргарет с полковником авиации, который ранее был женат. Но когда настала очередь жениться принцу Гарри, сыну Чарльза III и принцессы Дианы, королева изменила свой взгляд. Она дала разрешение на брак несмотря на то, что Меган Маркл ранее уже была замужем.

Елизавета II позволила открыть Букингемский дворец для посетителей, а ее правительство впервые возглавила женщина – Маргарет Тэтчер. Отметим, что покойная королева за время своего правления успела увидеть как с политической арены ушли 15 премьер-министров Великобритании, 16 президентов США, 7 Пап Римских и тому подобное.

К слову, она больше всего проявляла внимания и уважения к темнокожим людям. Именно при ее правлении слово "монархия" начало меняться к употреблению термина "королевская семья".

В конце 1960-х годов был снят революционный документальный фильм "Королевская семья", чтобы показать королевичей в неформальной для публики атмосфере.

Однако 90-е годы стали настоящим вызовом для королевской семьи и лично для самой Елизаветы II. К примеру, в 1992 году сын королевы герцог Йоркский разошелся со своей женой Сарой, а впоследствии и принцесса Анна объявила о разводе с мужем с которым пробыла в браке 19 лет. Более того, именно тогда стало известно, что Чарльз и принцесса Диана несчастливы в супружеской жизни.

В этот период еще и произошел пожар в любимом Виндзорском замке королевы. Все больше и больше людей начали критиковать Елизавету II и всю королевскую семью. Наибольший пик тревоги пришелся на 1997 год, когда принцесса Диана попала в смертельное ДТП. Люди приходили в Букингемский дворец, чтобы выразить боль за общее горе, но всем показалось, что королева не разделяет траура.

Тогда СМИ начали выдавать статьи с кричащими заголовками: "Где наша королева?", "Докажите, что вам не безразлично", "Ваш народ страдает – поговорите с нами, мем".

Тогда Елизавета II выступила с короткой речью, которая произвела большое впечатление на обществе. А во время похорон принцессы Дианы Ее Величество поклонилась телу бывшей невестки. Она нарушила церемониальное правило, ведь принято, что королева не кланяется тем, кто ниже ее по чину. Однако этот жест сыграл большую роль для британцев.

Королева Елизавета II во время похорон принцессы Дианы: смотрите видео онлайн

Почему королевская семья потеряла свое влияние

Стоит отметить, что когда Елизавета II стала королевой, она не вмешивалась в политические дела страны. Ей принадлежала институциональная роль. Именно это сыграло на руку, ведь так она получила любовь и уважение от своего народа.

Нельзя опустить и характер королевы. Она всегда вела себя сдержанно и никогда не позволяла себе лишних эмоций. Британцы больше всего уважают такое поведение, ведь это олицетворение их традиций и устоявшихся манер.

Королева накануне Олимпиады 2012 года даже снялась в фильме с Джеймсом Бондом.

James Bond and The Queen: смотрите видео онлайн

А однажды даже замиловала фотографией с любимцем миллионов – мишкой Паддингтоном.

Смерть Елизаветы II всколыхнула весь мир. Премьеры и президенты многих стран выразили невыразимую скорбь по поводу такой тяжелой утраты. По традиции, на трон взошел сын королевы – Чарльз III с женой Камиллой.

Во время подготовки и самого процесса коронации большинство людей говорили, что на месте Камиллы должна была быть принцесса Диана. Несмотря на то, что прошло уже очень много лет с момента трагедии, сердца британцев до сих пор принадлежат Диане.

Чарльз III хоть и пытается поддерживать статусность и силу монархии, но его уже не воспринимают так, как это было с Елизаветой II. На пути короля сегодня меньше трудностей, чем было у покойной королевы. Ему не надо бороться за то, что боролась его мама. По сути, она по своей смерти оставила высаженную почву, которую надо только подпитывать и ухаживать.

Многие предполагают, что когда на трон взойдет герцог Кембриджский Уильям, то королевская семья вдохнет глоток свежего воздуха.