Попри те, що королівські весілля завжди вирізняються своєю унікальністю та пишністю, за деякими з них стоїть низка скандалів і прихованих мотивів. Що важливого ви могли не знати про весілля онуків Єлизавети II та як змінились пари за час подружнього життя, читайте далі на Show 24.

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Пітер Філліпс і Отем

Пітер – перший та єдиний син принцеси Анни й найстарший онук Єлизавети. З майбутньою дружиною Отем чоловік познайомився у 2003 році під час Гран-прі в Монреалі. За кілька років пара оголосила про заручини. А у 2008 році закохані обвінчались у Віндзорському замку.

За час подружнього життя в пари народилось двійко дітей: Саванна та Айла. У 2020 році подружжя оголосило про розлучення. Ініціаторкою стала сама Отем, бо почувалась "нещасною у шлюбі".

Після розлучення Філліпс почав зустрічатись із подругою дитинства Ліндсі Уоллес. Але цього року стало відомо, що пара розійшлась.

Пітер Філліпс і Отем / Пітер Філліпс і Ліндсі Уоллес (Getty images)

Зара Філліпс і Майк Тінделл

Зара – донька принцеси Анни. В Австралії у 2003 році дівчина познайомилась із регбістом Майком Тінделлом. У 2010 році закохані оголосили про заручини, а за рік – обвінчались в Единбурзі. Цікавий факт, що тоді це було перше королівське весілля у Шотландії за останні 20 років.

Сьогодні пара живе у щасливому шлюбі та виховує трьох дітей: Міа, Олену та Лукаса.

Зара Філліпс і Майк Тінделл / Фото з фан-сторінки королівської родини

Принц Вільям і Кейт Міддлтон

Вільям – син короля Чарльза III та принцеси Діани. Чоловік познайомився із майбутньою дружиною в університеті. Їхні стосунки почали розвиватись із дружби. У 2010 році оголосили про заручини пари, а за рік відбулось грандіозне весілля, за яким спостерігав увесь світ.

У подружжя за весь цей час народилось троє дітей: принц Джордж, принцеса Шарлотта та Луїс.

Цього року стало відомо, що Кейт хвора на рак. Герцогині провели операцію і зараз вона проходить профілактичну хімієтерапію.

Принц Вільям і герцогиня Кейт Міддлтон / Фото з інстаграму королівської родини

Принц Гаррі та Меган Маркл

Гаррі – другий син короля Чарльза III та принцеси Діани. Зі своєю обраницею чоловік познайомився на сліпому побаченні. Перші місяці пара приховувала свої стосунки. У 2016 році Кенсінгтонський палац офіційно підтвердив, що Гаррі й Меган зустрічаються. Їхній роман розвився дуже стрімко.

За рік оголосили про заручини, а у 2018 році закохані побрались у каплиці святого Георгія у Віндзорському замку. За рік після весілля у пари народився син Арчі, а згодом – донька Лілібет.

Нагадаємо, що через два роки після весілля Меган із Гаррі висловили бажання вийти з королівської сім'ї та поїхали в Канаду.

Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото з інстаграму Меган Маркл

Принцеса Беатріс Йоркська та Едоардо Мапеллі Моцці

У 2020 році Беатріс вийшла заміж за італійського бізнесмена. На церемонії одруження були присутні всього лиш 20 гостей, адже пара вирішила провести таємне королівське весілля через пандемію коронавірусу та секс-скандалу з участю батька нареченої.

Пара вже виховує доньку Сієнну, яка народилась у 2021 році.

Беатріс Йоркська та Едоардо Мапеллі Моцці /Фото з інстаграму Беатріс

Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк

Принцеса вийшла заміж за свого давнього друга. На весіллі було близько 850 гостей, які включали членів королівської родини та зірок шоубізнесу. Церемонія вінчання пройшла в каплиці Святого Георга.

Згодом у пари народився первісток Август, а у 2023 році появився на світ другий хлопчик – Ернест. До слова, після того, як королем став Чарльз III, то згідно з новою лінією успадкування корони, принцеса Євгенія стала 10 у гілці спадкоємців. Через вік її випереджує старша сестра Беатріс.

Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк / Фото з інстаграму принцеси Євгенії

У покійної королеви Єлизавети II залишилось ще двоє неодружених онуків через свій юний вік. Йдеться про дітей принца Едварда – леді Луїзу Віндзор і Джеймса Віндзора. Можливо, за певний час королівська родина знову матиме нагоду зібратись на приємній урочистості.