Камиллу и Эдварда отметили за выдающиеся заслуги. На церемонии награждения был Чарльз III и другие члены королевской семьи.

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Королева Камилла и герцог Эдинбургский Эдвард получили почетный орден Чертополоха, и были официально назначены Леди Чертополох и Королевским Рыцарем Чертополоха. Церемония награждения состоялась в соборе Святого Джайлза в Эдинбурге.

Кроме членов королевской семьи, награду вручили выдающимся представителям научного и юридического сообщества: судебному антропологу, адвокату и профессору. Награжденных приветствовал почетный караул, а оркестр исполнил в их честь торжественный гимн.

Король Чарльз ІІІ, как глава Ордена, сам выбирает лиц для награждения. Эта награда считается его "личным подарком" британским гражданам, которые работали на высоких государственных должностях или внесли значительный вклад в общественную жизнь Соединенного Королевства.

На церемонии также присутствовал принц Уильям.

Ранее монарх наградил 42-летнюю Кейт Миддлтон членством в ордене Кавалеров Чести, что стало первым случаем, когда член королевской семьи получил эту почетную награду. Принцессу Уэльскую отметили за ее значительный вклад в искусство, в частности, как покровительницу Королевского фотографического общества и Национальной портретной галереи.