Каміллу та Едварда відзначили за видатні заслуги. На церемонії нагородження був Чарльз ІІІ та інші члени королівської родини.

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Королева Камілла та герцог Единбурзький Едвард отримали почесний орден Будяка, тож були офіційно призначені Леді Будяк та Королівським Лицарем Будяком. Церемонія нагородження відбулася в соборі Святого Джайлза в Единбурзі.

Окрім членів королівської родини, нагороду вручили видатним представникам наукової та юридичної спільноти: судовому антропологу, адвокату і професору. Нагороджених привітала почесна варта, а оркестр виконав на їхню честь урочистий гімн.

Король Чарльз ІІІ, як голова Ордену, сам обирає осіб для нагородження. Ця відзнака вважається його "особистим подарунком" британським громадянам, які працювали на високих державних посадах або зробили значний внесок у суспільне життя Сполученого Королівства.

На церемонії також був присутній принц Вільям.

Раніше монарх відзначив 42-річну Кейт Міддлтон членством в ордені Кавалерів Честі, що стало першим випадком, коли член королівської сім'ї отримав цю почесну нагороду. Принцесу Уельську нагородили за її значний внесок у мистецтво, зокрема, як покровительку Королівського фотографічного товариства та Національної портретної галереї.