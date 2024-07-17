Сегодня королева отмечает день рождения. Ее Величеству исполнилось 77 лет. От своего мужа она старше более чем на год. Несмотря на то, что сейчас королева придерживается безупречной репутации, ее "скелеты в шкафу" время от времени продолжают всплывать из тьмы. Какие тайны скрывает Камилла и как интриги повлияли на будущее – подробнее в материале Show 24.

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Молодые годы и первые интриги

Ее Величество происходит из дворянского рода. На одном из мероприятий общий друг Чарльза и Камиллы познакомил молодых людей. Для мужчины это была буквально любовь с первого взгляда. Что интересно, на тот момент королева была в отношениях с другим мужчиной – Эндрю Паркером-Боулзом, а закрутить интрижку решила для того, чтобы позлить своего избранника.

Во время лучшего знакомства оказалось, что у наследника престола и Камиллы Шанд много чего общего. В частности, им обоим нравилось играть в поло.

Король Чарльз и Камилла в молодые годы / Фото History Extra

Однако королевская семья не желала видеть Камиллу в своих рядах. К слову, когда-то ее прабабушка, Алиса Кеппел, была любовницей прапрадеда Чарльза, сына королевы Виктории и наследника короля Эдуарда Седьмого. Поговаривают, что во время знакомства Ее Величество сказала королю такую фразу: "А знаете ли вы, что моя прабабушка имела роман с вашим прадедушкой? Может и нам стоит попробовать?".

Тогда королева Елизавета II отправила сына служить на флот, а потенциальной возлюбленной дали понять, что здесь она не желанна. За это время Камилла вышла замуж за Эндрю Паркера-Боулза. За 22 года супружеской жизни у пары родилось двое детей.

Свадьба Камиллы Шанд и Эндрю Паркера-Боулза / Фото East News

Параллельно Чарльза знакомят с Дианой Спенсер, которая впоследствии стала принцессой и родила двух сыновей – Уильяма и Гарри.



Свадьба Чарльза и Дианы / Фото Getty Images

Несмотря на то, что Чарльз и Камилла были женатыми людьми, в один момент между ними возобновилась давняя связь. Леди Ди очень страдала от этого. Однажды она даже позвала любовницу на приватный разговор, где заявила, "что хочет своего мужа". Однако любовный треугольник превратился в сплошную трагедию.

В 1996 году Чарльз разводится с Дианой, а Камилла уходит от Эндрю. Через год после этого принцесса Диана погибла в автокатастрофе в Париже. Все обвинения от публики посыпались в сторону новоиспеченных влюбленных. Шквал гнева успокоился тогда, когда Елизавета II дала свое благословение на брак сына.

Интересный факт, что в начале 2000-х годов Чарльз даже нанял специалистов, которые занимались формированием правильного имиджа их пары. И только в 2005 году они смогли пожениться.

Свадьба Чарльза с Камиллой / Getty Images

После бракосочетания Камилла получила титул герцогини Корнуольской и принцессы Уэльской, а в 2022 году королева Елизавета II заявила, что хочет, чтобы после ее смерти Камилла получила титул королевы-консорта, что и произошло.

Какие "скелеты в шкафу" имеет королева Камилла

Когда Ее Величество была замужем за своим первым мужем и родила сына Тома, то Чарльз стал крестным отцом парня. А сегодня он еще и по совместительству – отчим.

В узких кругах говорили, что не понимают чем Камилла покорила действующего короля Британии, ведь он педантичный, а она склонна к неряшливости. Возможно, королева уже избавилась от этой черты характера.

Когда-то давно Камиллу даже уволили с работы. Сначала она работала секретаршей, а затем занимала должность администратора в престижной фирме Sibyl Colefax & John Fowler в Mayfair. Однажды женщина опоздала, и ее решили уволить.

Королеву можно назвать настоящей собачницей. Ее любимая порода – джек-рассел-терьер. Как известно, на сегодня у Ее Величества две такие собаки, которых она взяла из приюта. Более того, она финансово поддерживает благотворительные организации, которые направлены на помощь животным.

Когда Камилла тайно встречалась с Чарльзом, то они использовали секретные прозвища, годами называя друг друга "Фред" и "Глэдис".

Когда принцессе Диане еще не было известно о связи мужа с любовницей, она даже с ней дружила. Но когда вся правда "выползла" на поверхность, это общение прекратилось. Диана была уверена, что именно из-за Камиллы разрушился ее брак с мужем.

Раньше Камиллу даже называли "ротвейлером" из-за внешности и характера. Что интересно, это прозвище придумала сама Диана.

Камилла начала одевать на важные мероприятия украшения покойной Елизаветы II. Впервые она надела сапфировую тиару покойной королевы на первый государственный прием при правлении Чарльза III в ноябре 2022 года.

Кроме украшений самой Елизаветы II, Камилла часто носит украшения из семейной копилки.

Коронация

6 мая 2023 года Камиллу вместе с ее мужем были коронованы.

Королева Камилла / Фото из инстаграма королевской семьи

Интересный факт, что платье для коронации сшил любимый дизайнер принцессы Дианы – Брюс Олдфилд. Почему Камилла обратилась именно к нему, неизвестно, но, возможно все это не просто так, а в знак уважения к покойной первой жене Чарльза. Во время коронации на Ее Величество надели историческую корону королевы Марии, к которой добавили бриллианты, принадлежавшие покойной королеве Елизавете II.

Во время коронации Камиллу сопровождали две женщины – сестра Аннабель Эллиот и давняя подруга Леди Лансдаун. Забавным является то, что после того, как их фотографии во время торжества попали в соцсети, женщин окрестили "двойниками" королевы Камиллы.