Сьогодні королева відзначає день народження. Її Величності виповнилось 77 років. Від свого чоловіка вона старша більше ніж на рік. Попри те, що зараз королева дотримується бездоганної репутації, її "скелети в шафі" час від часу продовжують виринати із пітьми. Які таємниці ховає Камілла та як інтриги вплинули на майбутнє – детальніше в матеріалі Show 24.

До теми Зачаровують стилем і вишуканістю: найкращі фото короля Чарльза III та королеви Каміли

Молоді роки та перші інтриги

Її Величність походить із дворянського роду. На одному із заходів спільний друг Чарльза та Камілли познайомив молодих людей. Для чоловіка це було буквально кохання з першого погляду. Що цікаво, на той момент королева була в стосунках з іншим чоловіком – Ендрю Паркером-Боулзом, а закрутити інтрижку вирішила для того, щоб позлити свого обранця.

Під час кращого знайомства виявилось, що у спадкоємця престолу та Каміллою Шанд багато чого спільного. Зокрема, їм обом подобалось грати у поло.

Король Чарльз та Камілла в молоді роки / Фото History Extra

Однак королівська родина не бажала бачити Каміллу у своїх рядах. До слова, колись її прабабуся, Аліса Кеппел, була коханкою прапрадіда Чарльза, сина королеви Вікторії та спадкоємця короля Едуарда Сьомого. Подейкують, що під час знайомства Її Величність сказала королю таку фразу: "А чи знаєте ви, що моя прабабуся мала роман з вашим прадідусем? Може й нам варто спробувати?".

Тоді королева Єлизавета II відправила сина служити на флот, а потенційній коханій дали зрозуміти, що тут вона не бажана. За цей час Камілла вийшла заміж за Ендрю Паркера-Боулза. За 22 роки подружнього життя у пари народилось двоє дітей.

Весілля Камілли Шанд і Ендрю Паркера-Боулза / Фото East News

Паралельно Чарльза знайомлять із Діаною Спенсер, яка згодом стала принцесою і народила двох синів – Вільяма та Гаррі.



Весілля Чарльза і Діани / Фото Getty Images

Попри те, що Чарльз і Камілла були одруженими людьми, в один момент між ними відновився давній зв'язок. Леді Ді дуже страждала від цього. Одного разу вона навіть покликала коханку на приватну розмову, де заявила, "що хоче свого чоловіка". Однак любовний трикутник перетворився на суцільну трагедію.

У 1996 році Чарльз розлучається з Діаною, а Камілла йде від Ендрю. За рік після цього принцеса Діана загинула в автокатастрофі у Парижі. Усі звинувачення від публіки посипались у бік новоспечених закоханих. Шквал гніву заспокоївся тоді, коли Єлизавета II дала своє благословення на шлюб сина.

Цікавий факт, що на початку 2000-х років Чарльз навіть найняв спеціалістів, які займались формуванням правильного іміджу їхньої пари. І аж у 2005 році вони змогли одружитись.

Весілля Чарльза з Каміллою / Getty Images

Після одруження Камілла здобула титул герцогині Корнуольської та принцеси Уельської, а у 2022 році королева Єлизавета II заявила, що хоче, щоб після її смерті Камілла отримала титул королеви-консорта, що і сталось.

Які "скелети у шафі" має королева Камілла

Коли Її Величність була заміжня за свого першого чоловіка і народила сина Тома, то Чарльз став хрещеним батьком хлопця. А сьогодні він ще й за сумісництвом – вітчим.

У вузьких колах говорили, що не розуміють чим Камілла підкорила чинного короля Британії, адже він педантичний, а вона схильна до неохайності. Можливо, королева вже позбулась цієї риси характеру.

Колись давно Каміллу навіть звільнили з роботи. Спершу вона працювала секретаркою, а потім обіймала посаду адміністраторки у престижній фірмі Sibyl Colefax & John Fowler у Mayfair. Одного разу жінка спізнилась, і її вирішили звільнити.

Королеву можна назвати справжньою собачницею. Її улюблена порода – джек-рассел-тер'єр. Як відомо, на сьогодні в Її Величності двійко таких собак, яких вона взяла із притулку. Ба більше, вона фінансово підтримує благодійні організації, які спрямовані на допомогу тваринам.

Коли Камілла таємно зустрічалась із Чарльзом, то вони використовували секретні прізвиська, роками називаючи один одного "Фред" і "Гледіс".

Коли принцесі Діані ще не було відомо про зв'язки чоловіка із коханкою, вона навіть з нею товаришувала. Але коли вся правда "виповзла" на поверхню, це спілкування припинилось. Діана була певна, що саме через Каміллу зруйнувався її шлюб із чоловіком.

Раніше Каміллу навіть називали "ротвейлером" через зовнішність і характер. Що цікаво, це прізвисько вигадала сама Діана.

Камілла почала одягати на важливі заходи прикраси покійної Єлизавети II. Вперше вона одяла сапфірову тіару покійної королеви на перший державний прийом за правління Чарльза ІІІ у листопаді 2022 року.

Окрім прикрас самої Єлизавети II, Камілла часто носить прикраси з сімейної скарбнички.

Коронація

6 травня 2023 року Каміллу разом із її чоловіком коронували.

Королева Камілла / Фото з інстаграму королівської родини

Цікавий факт, що сукню для коронації пошив улюблений дизайнер принцеси Діани – Брюс Олдфілд. Чому Камілла звернулася саме до нього, невідомо, але, можливо все це не просто так, а на знак поваги до покійної першої дружини Чарльза. Під час коронації на Її Величність одягнули історичну корону королеви Марії, до якої додали діаманти, які належали покійній королеві Єлизаветі II.

Під час коронації Каміллу супроводжували дві жінки – сестра Аннабель Елліот і давня подруга Леді Лансдаун. Кумедним є те, що після того, як їхні світлини під час урочистостей потрапили в соцемережі, жінок охрестили "двійниками" королеви Камілли.