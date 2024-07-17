Эта королевская пара давно была на слуху еще до официального бракосочетания. Даже несмотря на то, что новость о его измене принцессе Диане возмутила общество, любовь между Их Величествами продолжила продолжаться. Только в апреле 2005 пара обручилась.

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После того как 8 сентября 2022 года умерла королева Великобритании Елизавета II, право занимать престол взял на себя законный наследник – Чарльз III. 6 мая 2023 года состоялась торжественная коронация за которой наблюдал весь мир.

С того момента уже прошло более, чем год. Королевская чета все это время посещала различные мероприятия и встречалась с влиятельными людьми, демонстрируя свое уважение. Король Чарльз III и королева Камилла часто поражают публику своими гармоничными образами и стилем.

Предлагаем взглянуть на подборку фотографий, которые демонстрируют лучшие выходы в свет королевской четы.

Король Чарльз III и королева Камилла во время инаугурации / Фото из инстаграма королевской семьи

Их Величества посетили цветочный рынок в Париже, который был переименован в честь королевы Елизаветы II / Фото из инстаграма королевской семьи

Король и королева посетили службу для благородного ордена Подвязки в часовне Святого Георгия в Виндзоре / Фото из инстаграма королевской семьи

Король и королева на балконе Букингемского дворца / Фото из инстаграма королевской семьи

Их Величества сообщили, что король Чарльз III возвращается к своим обязанностям, после диагностирования у него рака / Фото из инстаграма королевской семьи

Король и королева посетили рождественскую службу в церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингеме / Фото из инстаграма королевской семьи

Поэтому несмотря на то, что иногда королевскую чету могут подвергать критике, они достойно демонстрируют себя на публике и выполняют все обязанности, которые на них возложены. Уверенно можно сказать, что король и королева еще неоднократно будут поражать своими выходами в свет, демонстрируя силу монархии и важность "короны".