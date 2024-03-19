После фейковой новости о смерти: король Чарльз III показался на публике
Источник:Букингемский дворец
На днях в украинских СМИ распространялась ложная информация о смерти Чарльза III. Теперь Букингемский дворец поделился новыми фотографиями короля.
Выяснилось, что Его Величество встретился с ветеранами корейской войны. Это мероприятие прошло в Букингемском дворце.
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75-летний монарх показался на публике
Утром 19 марта Чарльз III встретился с ветеранами корейской войны, чтобы отметить 70-ю годовщину перемирия, которое завершило вооруженный конфликт. Кадры с этой встречи появились в инстаграме королевской семьи, что еще раз опровергло любые догадки о смерти короля.
Как в сети появился фейк о смерти короля Великобритании
18 марта в социальных сетях начали распространяться новости о смерти Чарльза III. Существует вероятность, что такие спекуляции возникли после сообщений о приспущенных флагах на правительственных зданиях, что является общепринятой во всем мире традицией отмечать смерть главы государства.
К тому же российские телеграм-каналы распространили фотографию, которая якобы демонстрирует заявление о смерти короля. Позже выяснилось, что это поддельный скриншот.
Важно, что только официальные структуры британской королевской семьи имеют право объявлять о смерти короля. Заявление распространяется на сайте The Royal Family и их аккаунтах в социальных сетях на таких платформах, как X и инстаграм. Кроме того, среди СМИ первыми о потере имеют право объявить BBC.
В то же время 18 марта ни один из вышеупомянутых источников не сообщил о "смерти" 75-летнего монарха.