Его Величество все чаще радует фанатов своим публичным появлением. В начале июля король присутствовал на церемонии награждения своей жены орденом Будяка за выдающиеся заслуги.

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В Сент-Питер-Порт монархи приняли участие в специальном заседании "штатов обсуждения". Такое собрание традиционно происходит, когда британский монарх впервые посещает Гернси.

Бейливик имеет одну из древнейших связей с Короной. Поэтому, это большая радость снова быть здесь среди вас сегодня, чтобы отметить тесные и особые отношения, которые нас объединяют,

– сказал король Чарльз III.

Владение имеет собственный парламент, законы, судебную систему, правительство, флаг, марки и банкноты. По королевским записям, "штаты обсуждения" существовали в той или иной форме с 15 века и, вероятно, даже раньше. Британские монархи посетили мероприятия, которые продемонстрировали преданность Гернси, поддержку биоразнообразия, устойчивое развитие и борьбу с изменением климата.

Ранее Его и Ее Величества уже были в Гернси, чтобы отметить бриллиантовый юбилей королевы Елизаветы II.

Напомним, на днях Кейт Миддлтон появилась на Уимблдоне-2024. Вместе с ней была ее дочь принцесса Шарлотта. Ее Высочество лично вручила трофей победителю – Карлосу Алькарасу.