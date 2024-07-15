Принц Уильям и его старший сын принц Джордж отправились на финал Евро-2024 в Берлин. Тогда как принцесса Уэльская смотрела матч дома вместе с младшими детьми – принцессой Шарлоттой и принцем Луи.

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Кейт Миддлтон решила поймать момент и сфотографировала детей, которые болели за сборную Англии во время финальной игры. Шарлотта и Луи были одеты в именные футболки и сидели перед телевизором.



Принцесса Шарлотта и принц Джордж / Фото из инстаграма королевской семьи

Принц и принцесса Уэльские обратились к сборной Англии в подписи к редкому домашнему фото.

"Ваша командная работа, твердость духа и решимость вдохновляли всех нас, молодых и старых. Поздравляем Испанию. W&C", – написали супруги.

Напомним, Испания победила Англию в финале Евро-2024 со счетом 2:1. Испанцы стали четырехкратными чемпионами Европы, а англичане снова получили "серебро".