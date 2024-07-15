Ранее Кенсингтонский дворец подтвердил, что принцесса Уэльская будет присутствовать на мужском финале Уимблдона 14 июля. Хотя Кэтрин отошла от многих королевских обязанностей, она решила не пропускать традиций.

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Когда Кейт Миддлтон появилась на трибунах и направилась к Королевской ложе, люди стоя встретили ее овациями. Это второе публичное появление принцессы за последние полгода.

В конце игры принцесса Уэльская как покровительница Всеанглийского клуба большого тенниса и крокета вручила трофей победителю Уимблдона – Карлосу Алькарасу.

Кейт Миддлтон предстала на финале Уимблдона в нежном образе – она надела фиолетовое платье длины миди от Safiyaa за 1295 фунтов стерлингов, кожаную сумку от LK Bennett и туфли Camilla Elphickslingback. К слову, принцесса Уэльская посетила игру вместе с дочерью, принцессой Шарлоттой.

Принцесса Уэльская на Уимблдоне: видео

Напомним, в марте принцесса Уэльская призналась о том, что болеет раком. В июне Кейт Миддлтон рассказала, что чувствует прогресс, однако ее лечение продлится еще несколько месяцев. 15 июня принцесса впервые вышла в свет, появившись на торжественном параде Trooping the Colour.