Впервые с момента коронации: Букингемский дворец представил официальный портрет Чарльза ІІІ

14 мая Букингемский дворец показал первый официальный портрет короля Чарльза ІІІ после его коронации. Картина будет выставлена в историческом здании Drapers' Hall в Ковентри.

Король, для создания полотна, позировал для художника четыре раза. Каждый из сеансов длился около часа.

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Первый официальный портрет короля Чарльза III

Картина, которая написана маслом, показывает британского монарха Чарльза III в униформе валлийской гвардии. Она была создана художником Джонатаном Ео, который известен по созданию портретов Тони Блэра, Дэвида Аттенборо и Малалы Юсуфзай.

В то же время на полотне униформа Чарльза III украшена различными наградами, которые получил король в течение жизни. В руках он держит меч, а на плече сидит бабочка. По словам Ео, это насекомое символизирует метаморфозу и возрождение, поэтому он хотел, чтобы картина была особенной и запомнилась людям.

К тому же бабочка на полотне означает интерес монарха к окружающей среде.

Интересно, что художник начал работу над портретом еще в июне 2021 года, когда Чарльз III занимал титул принца Уэльского. Джонатан признался, что было всего четыре встречи, продолжительностью около часа, на которых монарх имел возможность позировать для будущего полотна.

Портрет короля будет висеть в историческом здании Drapers' Hall в Ковентри до середины июня этого года.

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