Константин Грубич тем человеком, который открыл Андрея Данилко – Верку Сердючку для украинского телевидения. Он дружил с артистом долгое время.
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Сейчас ведущий переписывается с Андреем Данилко и поздравляет его с днем рождения. Однако Константин Грубич вспомнил последний разговор, который произошел после смерти его дочери.
Мы с ним последний раз общались, когда не стало Оли – он мне позвонил, он плакал. Он и Инна (Белоконь, – Show 24). Почему-то он просил прощения у меня. Я говорю: "А за что?" Он говорит: "Я не знаю, просто чувствую",
– рассказал ведущий.
Константин вспомнил, что Андрей Данилко должен был стать крестным отцом для Ольги, но из-за его занятости не получилось. Но когда они виделись, то артист часто интересовался, как дочь. Это было около 10 лет назад.
"2-го октября всегда поздравляю его с днем рождения. Он мне отвечает. Не могу сказать, что у нас общение. Я знаю, что пока мы живы, у нас теплые дружеские отношения. И этого достаточно", – рассказал шоумен о дружбе с Данилко.
Константин Грубич потерял дочь
- Ольга Грубич умерла в 17-летнем возрасте. Она около полуночи возвращалась домой и попала в ДТП. Неизвестный водитель сбил ее на пешеходном переходе. Девушка получила серьезные травмы, через которые в течение трех недель находилась в коме. Врачам не удалось спасти ее жизнь.
- Константин Грубич корил себя за то, что не пошел дочь встретить той ночью. Однако Оля настояла, что вернется сама, ведь была очень самостоятельной.
- Телеведущий ранее предполагал, что полиция намеренно скрывала важную информацию, касающуюся этого трагического инцидента. Результатов расследования таки нет. Константин Грубич рассказывал, что мог бы поднять документы, однако главное сейчас то, что нет его дочери.