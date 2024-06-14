Константин Грубич тем человеком, который открыл Андрея Данилко – Верку Сердючку для украинского телевидения. Он дружил с артистом долгое время.

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Сейчас ведущий переписывается с Андреем Данилко и поздравляет его с днем рождения. Однако Константин Грубич вспомнил последний разговор, который произошел после смерти его дочери.

Мы с ним последний раз общались, когда не стало Оли – он мне позвонил, он плакал. Он и Инна (Белоконь, – Show 24). Почему-то он просил прощения у меня. Я говорю: "А за что?" Он говорит: "Я не знаю, просто чувствую",

– рассказал ведущий.

Константин вспомнил, что Андрей Данилко должен был стать крестным отцом для Ольги, но из-за его занятости не получилось. Но когда они виделись, то артист часто интересовался, как дочь. Это было около 10 лет назад.

"2-го октября всегда поздравляю его с днем рождения. Он мне отвечает. Не могу сказать, что у нас общение. Я знаю, что пока мы живы, у нас теплые дружеские отношения. И этого достаточно", – рассказал шоумен о дружбе с Данилко.

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