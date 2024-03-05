По словам Константина Грубича, путь артиста к славе был непростым.

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О прошлом Андрея Данилко

Как вспомнил Грубич, они с Андреем хорошо дружили в молодости, поэтому он собственными глазами видел, как тот нередко становился жертвой грабителей. В начале карьеры у Данилко постоянно отбирали деньги, которые он зарабатывал со своих концертов.

Появились такие "попутчики", которые даже деньги, заработанные по сельским клубам, у него воровали,

– рассказал Грубич.

По словам Константина, такие проблемы Данилко имел, пока не начал сотрудничать с продюсером Юрием Никитиным.

Сейчас же Грубич и Данилко мало общаются, хотя артист должен был стать кумом телезвезды. Впрочем, из-за плотного графика отказался. Последний раз старые друзья переписывались в начале войны.

Андрей Данилко и Константин Грубич / Фото OBOZ.UA

Что известно о нашумевшем видео с молодым Данилко

Недавно в сеть попал архивный фрагмент ток-шоу на УТ-1 "Выбрики", которое в 90-х вел Константин Грубич. Героем одного из выпусков стал молодой артист Андрей Данилко. Как вспоминает Грубич, он долго уговаривал певца прийти в студию и рассекретить, что это он скрывается за образом Верки Сердючки, которая уже тогда была очень популярной.

Константину удалось убедить Андрея на съемки только тем, что они земляки: оба из Полтавы.

В самом же видео, которое до сих пор вирусится в Интернете, Данилко говорит на украинском языке, что и растрогало сеть.