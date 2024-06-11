KOLA честно ответила, какие у нее отношения с детьми мужа от предыдущих отношений

Муж украинской певицы KOLA имеет детей от предыдущего брака. Артистка рассказала, ладит ли с ними и готова ли сама к детям.

Исполнительница Анастасия Прудиус, более известная как KOLA, открыто рассказывает об отношениях со своим мужем. Пара находится на расстоянии, ведь он проживает в Израиле.

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В Израиле также живут дети Вячеслава от предыдущих отношений – Шон и Адам. KOLA призналась, что нашла с ними контакт – они находятся в хороших дружеских отношениях.

В очень классных отношениях. Они – мои друзья, я их очень люблю. Шон и Адам, привет,

– сказала певица.

Звезда призналась, что готова к тому, чтобы самой стать мамой. Однако когда именно это произойдет – неизвестно. По этому вопросу KOLA отдалась в руки судьбы.

Что известно о браке KOLA