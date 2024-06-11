До начала романтических отношений влюбленные были давно знакомы. Впрочем, роман звезд начался во время полномасштабного вторжения.

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Константин поделился с поклонниками серией кадров с женой – дизайнером Натальей Каминской. Молодые супруги были наряжены в образы черного цвета.



Константин Войтенко женился во второй раз / Фото из инстаграма актера

Актер надел черный смокинг и туфли. Дизайнер выбрала для себя прозрачное кружевное платье, каблуки и чокер. На фото пара демонстрирует свои кольца и радуется новому статусу.

Известно, что Наталья взяла фамилию мужа, и теперь она Войтенко.

"Муж и жена", – написал Константин.



Константин и Наталья Войтенко / Фото из инстаграма актера

Сеть засыпала супругов комплиментами и поздравлениями. Пользователи желают паре спокойной семейной жизни.

"Вызывайте пожарных. Кайф! Поздравляю вас, и будьте очень счастливыми!";

"Пусть счастье будет только для двоих! Поздравляю с новым статусом";

"Черное платье – лучшее, что я видела за последнее время. Желаю вам счастья!";

"Очень красивые и счастливые, главное – на своей волне";

"Поздравляем молодоженов! Берегите друг друга всю жизнь!".

Что известно о жене Войтенко