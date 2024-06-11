До начала романтических отношений влюбленные были давно знакомы. Впрочем, роман звезд начался во время полномасштабного вторжения.
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Константин поделился с поклонниками серией кадров с женой – дизайнером Натальей Каминской. Молодые супруги были наряжены в образы черного цвета.
Константин Войтенко женился во второй раз / Фото из инстаграма актера
Актер надел черный смокинг и туфли. Дизайнер выбрала для себя прозрачное кружевное платье, каблуки и чокер. На фото пара демонстрирует свои кольца и радуется новому статусу.
Известно, что Наталья взяла фамилию мужа, и теперь она Войтенко.
"Муж и жена", – написал Константин.
Константин и Наталья Войтенко / Фото из инстаграма актера
Сеть засыпала супругов комплиментами и поздравлениями. Пользователи желают паре спокойной семейной жизни.
- "Вызывайте пожарных. Кайф! Поздравляю вас, и будьте очень счастливыми!";
- "Пусть счастье будет только для двоих! Поздравляю с новым статусом";
- "Черное платье – лучшее, что я видела за последнее время. Желаю вам счастья!";
- "Очень красивые и счастливые, главное – на своей волне";
- "Поздравляем молодоженов! Берегите друг друга всю жизнь!".
Что известно о жене Войтенко
- Весной 2023 года стало известно о романе актера с украинским дизайнером Натальей Каминской.
- Она уже давно знакома с Войтенко, но их отношения завязались после начала полномасштабного вторжения. В тот период Константин помогал волонтерам, а Наталья вернулась из-за границы, чтобы найти пропавшую кошку.
- Женщина имеет собственный интернет-магазин одежды и аксессуаров – KAMINS'KA.
- Более того, Наталья воспитывает 4-летнего сына.