До начала романтических отношений влюбленные были давно знакомы. Впрочем, роман звезд начался во время полномасштабного вторжения.

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Константин поделился с поклонниками серией кадров с женой – дизайнером Натальей Каминской. Молодые супруги были наряжены в образы черного цвета.

Константин Войтенко женился во второй раз
Константин Войтенко женился во второй раз / Фото из инстаграма актера

Актер надел черный смокинг и туфли. Дизайнер выбрала для себя прозрачное кружевное платье, каблуки и чокер. На фото пара демонстрирует свои кольца и радуется новому статусу.

Известно, что Наталья взяла фамилию мужа, и теперь она Войтенко.

"Муж и жена", – написал Константин.

Константин и Наталья Войтенко
Константин и Наталья Войтенко / Фото из инстаграма актера

Сеть засыпала супругов комплиментами и поздравлениями. Пользователи желают паре спокойной семейной жизни.

  • "Вызывайте пожарных. Кайф! Поздравляю вас, и будьте очень счастливыми!";
  • "Пусть счастье будет только для двоих! Поздравляю с новым статусом";
  • "Черное платье – лучшее, что я видела за последнее время. Желаю вам счастья!";
  • "Очень красивые и счастливые, главное – на своей волне";
  • "Поздравляем молодоженов! Берегите друг друга всю жизнь!".

Что известно о жене Войтенко

  • Весной 2023 года стало известно о романе актера с украинским дизайнером Натальей Каминской.
  • Она уже давно знакома с Войтенко, но их отношения завязались после начала полномасштабного вторжения. В тот период Константин помогал волонтерам, а Наталья вернулась из-за границы, чтобы найти пропавшую кошку.
  • Женщина имеет собственный интернет-магазин одежды и аксессуаров – KAMINS'KA.
  • Более того, Наталья воспитывает 4-летнего сына.