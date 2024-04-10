Отношения на расстоянии – это то, с чем столкнулось немалое количество украинских супругов во время полномасштабной войны. KOLA (настоящее имя – Анастасия Прудиус) рассказала, что помогает ей и мужу переживать разлуку.
К слову Это не моя история, – Алина Гросу высказалась о втором браке
KOLA о секретах брака и мужа
Исполнительница поделилась, что секрет ее крепкого брака – это любовь, уважение и искреннее желание быть рядом. Для певицы важно, что ее муж понимает, что такое война. По мнению Анастасии, человек с любой другой карьеры ее не смог бы понять.
Он взрослый, он знает, что такое война, потому что в его стране это идет уже очень давно, он очень меня поддерживает, потому что я очень сильно переживаю, это очень влияет на мою психику, он к этому относится с очень сильным уважением, осторожностью. Он понимает, что меня это очень ранит и я ему за это очень благодарна,
– призналась KOLA.
KOLA с мужем / Скриншот из видео
Что известно о браке KOLA
- Певица KOLA не рассказывала о личной жизни. Только на интервью с Машей Ефросининой звезда призналась о том, что вышла замуж.
- Мужа артистки зовут Вячеслав, он родом из Днепра, но живет в Израиле. Избранник KOLA старше ее на 13 лет.
- Певица и ее возлюбленный встретились летом 2022 года на благотворительном концерте. Их отношения были довольно неожиданными для звезды. Уже в начале 2023 года Вячеслав сделал Анастасии предложение. После разговора об их будущей жизни звезда согласилась. Свадьба состоялась в Праге в кругу родных.