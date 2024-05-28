KOLA откровенно призналась, планирует ли детей от мужа, который живет в Израиле

Певица KOLA состоит в браке с мужем-иностранцем Вячеславом, который живет в Израиле. Артистка честно рассказала об отношениях на расстоянии и ответила, планирует ли детей.

Также исполнительница ранее признавалась, что знает секрет крепкого брака. По словам артистки, это любовь, уважение и искреннее желание быть рядом.

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Что говорит KOLA об отношениях на расстоянии и детях

Певица поделилась, что в прежних отношениях присутствовала ревность с ее стороны, впрочем в браке с Вячеславом царит только доверие и любовь. Исполнительница уверена в достоинстве своего супруга. К тому же она отметила, что любимый ее никогда не обидит.

Основа любых долговременных отношений это доверие, дружба и любовь. Мне повезло, потому что у меня все это есть. Все зависит от мужчины и женщины. Некоторых своих мужчин я ревновала, потому что они вели себя некрасиво,

– отметила KOLA.

В то же время певица рассказала, что планирует в будущем стать мамой. Впрочем, сейчас она хочет подождать и сфокусироваться на развитии карьеры. Однако, супруги еще думают над тем, где будет жить, когда у них появится ребенок.

Это проблемка. Мы об этом очень часто говорим. Этот вопрос нужно еще решать, поскольку любимый работает в Израиле. Но уверена, что мы найдем выход,

– поделилась артистка.

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Что известно о браке KOLA