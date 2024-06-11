С намеком на родной край: таинственная Klavdia Petrivna заинтриговала новым образом
Источник:МУЗВАР
Самая загадочная певица Украины Klavdia Petrivna обновила афиши своих дебютных концертных, которые состоятся в последние дни лета в Киеве. Артистка продемонстрировала новый таинственный образ, которым, вероятно, намекнула на свое происхождение.
Она все еще не сняла шляпу и не показала лицо, но раскрыла новые интересные детали о себе, чем еще больше заинтриговала поклонников.
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На одной из визуализаций Klavdia Petrivna предстала в национальном наряде – вышиванке и кептаре, и головном уборе, украшенном цветами. Также на исполнительнице была длинная коса, а шею украшало ожерелье.
Новый образ Klavdia Petrivna / Фото из инстаграма МУЗВАР
На другой новой фотографии артистки можно разглядеть форму ее лица. На голове также большая шляпа, украшенная маками, бархатцами и барвинком. Волосы легко спадают возле ушей, а акцент в этом образе – длинные серьги в форме перьев павлина.
Новый образ Klavdia Petrivna / Фото из инстаграма МУЗВАР
Кто может скрываться за образом Klavdia Petrivna
- Есть слухи, что Klavdia Petrivna – это юная исполнительница, которая еще учится в колледже. Родом она из Львовской области, вероятнее всего, Дрогобыча. Она невысокого роста и, вероятно, с белокурыми волосами.
- Многие пользователи сети, артистов и музыкальных обозревателей уверяют, что настоящее имя артистки – Соломия Опрышко.
- 30 августа в Киеве во Дворце спорта состоится первый сольный концерт загадочной певицы. Поклонники надеются, что там она наконец покажет свое лицо.
- Напомним, что первое выступление Klavdia Petrivna состоялось на концертах Артема Пивоварова в апреле, однако там она не рассекретила свою личность, только ошеломила аудиторию невероятным живым исполнением.