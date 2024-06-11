С намеком на родной край: таинственная Klavdia Petrivna заинтриговала новым образом

11 июня 2024, 21:00
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Источник:

МУЗВАР

Самая загадочная певица Украины Klavdia Petrivna обновила афиши своих дебютных концертных, которые состоятся в последние дни лета в Киеве. Артистка продемонстрировала новый таинственный образ, которым, вероятно, намекнула на свое происхождение.

Она все еще не сняла шляпу и не показала лицо, но раскрыла новые интересные детали о себе, чем еще больше заинтриговала поклонников.

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На одной из визуализаций Klavdia Petrivna предстала в национальном наряде – вышиванке и кептаре, и головном уборе, украшенном цветами. Также на исполнительнице была длинная коса, а шею украшало ожерелье.


Новый образ Klavdia Petrivna / Фото из инстаграма МУЗВАР

На другой новой фотографии артистки можно разглядеть форму ее лица. На голове также большая шляпа, украшенная маками, бархатцами и барвинком. Волосы легко спадают возле ушей, а акцент в этом образе – длинные серьги в форме перьев павлина.

Новый образ Klavdia Petrivna / Фото из инстаграма МУЗВАР

Кто может скрываться за образом Klavdia Petrivna

  • Есть слухи, что Klavdia Petrivna – это юная исполнительница, которая еще учится в колледже. Родом она из Львовской области, вероятнее всего, Дрогобыча. Она невысокого роста и, вероятно, с белокурыми волосами.
  • Многие пользователи сети, артистов и музыкальных обозревателей уверяют, что настоящее имя артистки – Соломия Опрышко.
  • 30 августа в Киеве во Дворце спорта состоится первый сольный концерт загадочной певицы. Поклонники надеются, что там она наконец покажет свое лицо.
  • Напомним, что первое выступление Klavdia Petrivna состоялось на концертах Артема Пивоварова в апреле, однако там она не рассекретила свою личность, только ошеломила аудиторию невероятным живым исполнением.
Автор: Христина Кобак