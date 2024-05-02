Интерес к Klavdia Petrivna только подогревается на фоне ее первых публичных выходов. Вслед за выступлением на концерте Пивоварова, звезда начала давать интервью. В них она сохраняет свой загадочный образ.
Интересно Артем Пивоваров честно признался, видел ли лицо Klavdia Petrivna
Klavdia Petrivna дала первое интервью
Klavdia Petrivna отказалась отвечать на вопрос, одна и та же певица выступала на нескольких концертах Артема Пивоварова. Есть подозрения, что это были разные исполнительницы.
"Давайте мы не будем", – высказалась юная звезда.
Относительно того, кто первый решил спеть в дуэте, артистка шутливо процитировала самого певца.
Знаете, что я вам скажу? Как говорил один великий мудрец, которого я очень уважаю: "Не завидуйте, коллеги, развивайтесь, ищите друг друга",
– сказала Klavdia Petrivna.
Klavdia Petrivna также прокомментировала, планирует ли сделать несколько сольных концертов, как это сделал ее коллега Артем Пивоваров.
"Пока что я сфокусирована на одном концерте А как будет дальше – покажет время", – сказала исполнительница.
Дебютный концерт Klavdia Petrivna состоится 30 августа в Киеве. В анонсе артистка обещала "раскрыть все карты", но неизвестно, готова ли она показать свое лицо.