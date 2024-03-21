Делает это прямо из дома: стало известно, чем Кейт Миддлтон занимается во время реабилитации

Выяснилось, что во время восстановления после операции принцесса Уэльская не тратит время впустую. Кейт работает над "делом своей жизни" и делает это прямо из Виндзора.

Ее Высочество занимается проектом Shaping Us и даже выдвинула предложение по внедрению нового инструмента. Эта инициатива подчеркивает важность слежения за развитием детей еще в раннем возрасте.

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Чем занимается Кейт Миддлтон во время реабилитации

Ее Высочество работает над проектом Королевского центра раннего детства Shaping Us, который она начала еще в 2023 году. В частности, Кэтрин предложила внедрить новый инструмент мониторинга за детьми, вдохновленный системой, которую она наблюдала во время королевского визита в Данию. Он называется Alarm Distress Baby Scale и разработан, чтобы помочь родителям и врачам выявлять потенциальные проблемы развития своих младенцев на ранней стадии.

В течение реабилитации принцесса была в курсе новостей,

– подчеркнул представитель дворца.



Кейт Миддлтон с детьми / Скриншот из видео

Почему Кейт Миддлтон не появляется на публике