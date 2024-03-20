Пока неизвестно, когда именно в клинике узнали об инциденте. Ситуация шокировала персонал больницы, а в Кенсингтонском дворце лишь ответили, что “это дело Лондонской клиники”.

Читайте также Измена принца Уильяма, неудачная операция или реабилитация: все версии "исчезновения" Кейт Мидлтон

Что произошло в больнице

Этот инцидент еще больше усилил спекуляции и теории заговора, которые разрослись на фоне новостей об операции и реабилитации Кейт Мидлтон.

Некоторые пользователи утверждали, что принцесса восстанавливалась якобы после "бразильского поднятия ягодиц" или находилась в коме. Другие, более злобные теории предполагали ее смерть, замену на двойника или проблемы в браке с принцем Уэльским.

Интересно, что информация о расследовании в клинике всплыла после того, как в сети опубликовали видео с Кейт и принцем Уильямом в Виндзоре.

Это огромный взлом безопасности и чрезвычайно вредно для репутации больницы, учитывая ее безупречную славу в лечении членов Королевской семьи. Руководство больницы немедленно связалось с Кенсингтонским дворцом после того, как инцидент стал известен, и заверило дворец в проведении полного расследования,

- отмечает инсайдер из больницы.

Расследование продолжается

Полиция не будет комментировать инцидент, пока не уточнит, обращались ли представители больницы к правоохранителям.

Клиника, хоть и избежала ответов на вопросы, отметила, что считает конфиденциальность медицинской информации своих пациентов важной, независимо от их статуса.

Детали состояния здоровья Кейт не разглашают. Еще 29 января ее выписали из больницы и вернулась в Виндзор. Дома она продолжала восстановление после операции. К своим обязанностям принцесса вернется уже после Пасхи.