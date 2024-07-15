Пока Его Высочество со старшим сыном были на Евро-2024, Ее Высочество Кейт Миддлтон вместе с дочерью принцессой Шарлоттой посетила Уимблдон-2024. Принцесса Уэльская лично вручила трофей победителю – Карлосу Алькарасу.

Не пропустите В Королевской ложе: какие голливудские звезды посетили Уимблдон-2024

В Берлине принц Уильям и его сын Джордж отметились рьяной поддержкой английской команды в матче с испанцами. Пропущенные мячи расстраивали представителей семьи. Именно в такие моменты разочарования принцев от игры поклонники заметили большое сходство Джорджа с Уильямом.

Впрочем, печаль на лицах мужчин сменилась на счастье с забитым голом англичан в ворота соперника. Интересно, что даже реакция представителей семьи была одинаковой. Они подпрыгнули с мест и начали кричать от счастья, а впоследствии – обнялись. В дальнейшем принц Уильям со старшим сыном сосредоточенно наблюдали за игрой, держа головы руками во время напряженных моментов матча.

Однако, испанцы смогли забить победный гол и стать чемпионами Евро-2024, из-за чего принцы выглядели напряженными. Уильям и Джордж склонили головы, пытаясь скрыть свою печаль.

Позже Его Высочество обратился к английской команде с поддержкой.

В этот раз просто не суждено было. Мы все до сих пор так гордимся вами. Вперед английская сборная!

– поделился принц Уильям.

Напомним, решающий матч Евро-2024 состоялся в Берлине на арене "Олимпиаштадион". Для сборной Англии это был второй подряд финал на чемпионате Европы. Впрочем, Испания смогла забрать титул победителя.