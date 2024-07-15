Принц Вільям та його старший син принц Джордж вирушили на фінал Євро-2024 до Берліну. Тоді як принцеса Уельська дивилась матч вдома разом з молодшими дітьми – принцесою Шарлоттою та принцом Луї.

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Кейт Міддлтон вирішила зловити момент та сфотографувала дітей, які вболівали за збірну Англії під час фінальної гри. Шарлотта та Луї були одягнені в іменні футболки та сиділи перед телевізором.



Принцеса Шарлотта та принц Джордж / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Принц та принцеса Уельські звернулися до збірної Англії у підписі до рідкісного домашнього фото.

"Ваша командна робота, твердість духу і рішучість надихали всіх нас, молодих і старих. Вітаємо Іспанію. W&C", – написало подружжя.

Нагадаємо, Іспанія перемогла Англію у фіналі Євро-2024 з рахунком 2:1. Іспанці стали чотириразовими чемпіонами Європи, а англійці знову отримали "срібло".