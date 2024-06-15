Кейт Миддлтон впервые вышла на публику после заявления о борьбе с раком

Торжественный парад по случаю дня рождения короля Чарльза III Trooping the Colour состоится сегодня, 15 июня. Королевские особы уже прибывают на праздник. Свое обещание приехать сдержала и Кейт Миддлтон.

Принцесса Уэльская в вчерашнем обращении к британцам сказала, что появится на Trooping the Colour. Кейт Миддлтон действительно пришла на торжество, несмотря на лечение от рака.

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Принцесса Уэльская появилась на публике впервые за 6 месяцев. Ее сфотографировали еще в автомобиле, когда она отправилась на церемонию с мужем, принцем Уильямом, и их детьми.

Кейт Миддлтон сидела у окна, рядом был старший сын – принц Джордж. 6-летний принц Луи и 9-летняя принцесса Шарлотта сидели напротив.

Принцесса Уэльская предстала в изысканном минималистическом образе. Она надела белое платье-карандаш с черной окантовкой и бантом на шее от дизайнера Дженни Пекхэма. Аутфит дополняла шляпка в тон, жемчужные серьги, черный клатч и лаконичные туфли-лодочки.

Состояние здоровья Кейт Миддлтон