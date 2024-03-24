Стало известно, почему Кейт Миддлтон почти два месяца скрывала свой диагноз от публики
Источник:The Daily Mail
Кейт Миддлтон около двух месяцев не разглашала, что ей диагностировали рак. Британские СМИ предполагают, что причиной этого стали дети Ее Высочества.
Вероятно, принцесса Уэльская пытается защитить Джорджа, Шарлотту и Луи от дополнительного стресса. К тому же она хотела избежать ненужных обсуждений ее семьи в прессе.
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Почему Кейт Миддлтон отложила свое заявление о раке
Некоторые журналисты считают, что решение объявить новость о болезни Ее Высочества именно в пятницу, 22 марта, было принято, чтобы защитить принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи от чрезмерного внимания общественности.
Дело в том, что 22 марта дети принца и принцессы Уэльских отправились на Пасхальные каникулы, которые продлятся до 17 апреля, поэтому они не будут активно общаться со сверстниками и преподавателями в течение трех недель. Королевская семья, вероятно, ожидает, что за это время публичный дискурс вокруг новости о раке Кейт Миддлтон уменьшится, поэтому ее дети смогут избежать неудобных разговоров о болезни матери, вернувшись снова в школу.
Кейт Миддлтон с детьми / Фото из инстаграмма принца и принцессы Уэльских
Что известно о раке Кейт Миддлтон
- Ее Высочество перенесла операцию на брюшной полости в январе этого года. После хирургического вмешательства начался длительный процесс реабилитации, что привело к ее отсутствию на публике в течение двух месяцев.
- Спекуляции вокруг "исчезновения" Миддлтон вызвали шквал теорий заговора в сети. Пытаясь унять слухи, принцесса Уэльская выпустила видеообращение, в котором рассказала о состоянии своего здоровья и сообщила о раке.
- Кейт призналась, что диагноз стал шоком для ее семьи. В то же время сейчас она проходит профилактическую химиотерапию, потому что положительно настроена на выздоровление.
- Представители Кенсингтонского дворца отказались разглашать подробности относительно типа или стадии рака, призвав общественность воздержаться от спекуляций на эту тему. Впрочем, известно, что Миддлтон вернется к исполнению своих обязанностей после того, как полностью восстановится.