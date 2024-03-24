Стало известно, почему Кейт Миддлтон почти два месяца скрывала свой диагноз от публики

Кейт Миддлтон около двух месяцев не разглашала, что ей диагностировали рак. Британские СМИ предполагают, что причиной этого стали дети Ее Высочества.

Вероятно, принцесса Уэльская пытается защитить Джорджа, Шарлотту и Луи от дополнительного стресса. К тому же она хотела избежать ненужных обсуждений ее семьи в прессе.

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Почему Кейт Миддлтон отложила свое заявление о раке

Некоторые журналисты считают, что решение объявить новость о болезни Ее Высочества именно в пятницу, 22 марта, было принято, чтобы защитить принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи от чрезмерного внимания общественности.

Дело в том, что 22 марта дети принца и принцессы Уэльских отправились на Пасхальные каникулы, которые продлятся до 17 апреля, поэтому они не будут активно общаться со сверстниками и преподавателями в течение трех недель. Королевская семья, вероятно, ожидает, что за это время публичный дискурс вокруг новости о раке Кейт Миддлтон уменьшится, поэтому ее дети смогут избежать неудобных разговоров о болезни матери, вернувшись снова в школу.



Кейт Миддлтон с детьми / Фото из инстаграмма принца и принцессы Уэльских

Что известно о раке Кейт Миддлтон