Уже 2 месяца Кейт Миддлтон не появляется на публике: что известно об "исчезновении" принцессы

Кейт Миддлтон длительное время не появляется на публике после перенесенной в январе операции. Это отсутствие принцессы Уэльской вызвало много шума в сети.

Show 24 собрал всю информацию, которая сейчас известна о Ее Высочестве. Так, об операции Кэтрин, скандальном отфотошопленном фото, "измене" принца Уильяма и других подробностях – смотрите далее.

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Что известно об операции Кейт Миддлтон

17 января Кенсингтонский дворец заявил, что принцессу Уэльскую госпитализировали в частную больницу в Лондоне для проведения планового хирургического вмешательства на брюшной полости. Уже тогда во дворце заявили, что Ее Высочеству понадобится длительный период для восстановления. В частности, она должна вернуться к выполнению своих королевских обязанностей после Пасхи, которую в Великобритании отмечают 31 марта.

На следующий день после госпитализации папарацци подловили принца Уильяма возле клиники, который посетил ее, чтобы навестить жену.

Уже 29 января Кэтрин выписали из больницы и она продолжила свою реабилитацию дома, где принцесса находится под наблюдением физиотерапевтов, о чем утверждают инсайдеры.

Когда состоялось первое появление принцессы Уэльской на публике

Лишь почти через 2 месяца "пропавшую" Ее Высочество впервые увидели на публике. Папарацци сфотографировали Кейт возле Виндзорского замка, когда она сидела в машине своей матери.

Скандальное фото Кейт Миддлтон с детьми

Позже на странице королевской семьи появилась фотография Ее Высочества с принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи. Однако пользователи заметили фотошоп на снимке: у принцессы Шарлотты не хватало части руки, земля под юбкой была плохо закрашена, свитер принца Луи выглядел неестественно, как и застежка свитера Кейт. К тому же определенные части фотографии были размыты. Например, рука принцессы Уэльской.

В результате известные информагентства решили удалить кадр со своих платформ, ссылаясь на то, что распространяют лишь минимально отредактированные изображения.

После этого Кэтрин сделала заявление: "Как многие фотографы-любители, я иногда экспериментирую с редактированием. Хотела извиниться за недоразумение, причиной которого стала семейная фотография, которой мы поделились".



Кейт Миддлтон извинилась из-за фотошопа на фото / Скриншот из инстаграмм-сторис

Почему в сети говорят об измене принца Уильяма

Одна из конспирологических теорий относительно отсутствия Кейт Миддлтон на публике предполагает, что брак между принцем и принцессой Уэльскими находится на грани распада, а в центре спекуляций – слухи о вероятной измене Его Высочества.

Дело в том, что "роман" принца Уильяма с Роуз Хенбери на протяжении последних четырех лет обрастает все более драматическими подробностями. Последние слухи предполагают, что женщина или родила ребенка от принца, или сейчас беременна от него.

Роуз уже длительное время замужем за маркизом Чамли Дэвидом Чолмондели.

Генерби с мужем и Миддлтон с возлюбленным живут рядом, поэтому супруги часто бывали в гостях друг у друга, что, вероятно, и породило слухи о романе между Уильямом и Роуз.

Важно заметить, что несмотря на периодические обвинения принца в неверности, никаких конкретных доказательств в поддержку этих утверждений нет.

Появлялась ли Кейт Миддлтон еще раз на публике

В свете "исчезновения" Кэтрин, британские СМИ обнародовали видео, на котором она и принц Уильям прогуливаются возле фермерского магазина. На кадрах принцесса выглядит веселой и непринужденной, без каких-либо признаков послеоперационных осложнений, что может быть подтверждением того, что с принцессой Уэльской все в порядке и она на самом деле просто восстанавливается после сложной операции.

Кейт Миддлтон с принцем Уильямом: смотрите видео онлайн