Только сейчас она впервые публично заявила об этом. Таллула призналась, что аутизм сильно изменил ее жизнь.
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Девушка опубликовала видео, где она маленькая на руках у отца играет с его ухом, когда тот дает интервью.
Скажи мне, что ты аутист, не говоря мне, что ты аутист,
– отметила под роликом Таллула.
Это удивило поклонников, потому что раньше девушка об этом никогда не рассказывала, поэтому они спросили о ее расстройстве в комментариях.
На самом деле это я впервые публично делюсь о своем диагнозе. Узнала только прошлым летом. Это изменило мою жизнь,
– заявила дочь актера.
Кто еще из звезд страдает аутичным расстройством
- Известный актер Энтони Хопкинс, который прославился благодаря роли Ганнибала Лектора в фильмах ужасов, в возрасте 70 лет узнал, что у него синдром Аспергера.
- Аутическое расстройство также диагностировали у сына Сильвестра Сталлоне, Серджио. Это произошло, когда мальчику было 3 года. Звездный отец старался обеспечить ребенку наилучший уход и лечение, чтобы дать ему ощущение нормальной жизни.
- Кроме того, известно, что сын Роберта де Ниро Эллиот также страдает от аутизма.