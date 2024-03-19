Show 24 собрал всю информацию, которая сейчас известна о Ее Высочестве. Так, об операции Кэтрин, скандальном отфотошопленном фото, "измене" принца Уильяма и других подробностях – смотрите далее.
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Что известно об операции Кейт Миддлтон
17 января Кенсингтонский дворец заявил, что принцессу Уэльскую госпитализировали в частную больницу в Лондоне для проведения планового хирургического вмешательства на брюшной полости. Уже тогда во дворце заявили, что Ее Высочеству понадобится длительный период для восстановления. В частности, она должна вернуться к выполнению своих королевских обязанностей после Пасхи, которую в Великобритании отмечают 31 марта.
На следующий день после госпитализации папарацци подловили принца Уильяма возле клиники, который посетил ее, чтобы навестить жену.
Уже 29 января Кэтрин выписали из больницы и она продолжила свою реабилитацию дома, где принцесса находится под наблюдением физиотерапевтов, о чем утверждают инсайдеры.
Когда состоялось первое появление принцессы Уэльской на публике
Лишь почти через 2 месяца "пропавшую" Ее Высочество впервые увидели на публике. Папарацци сфотографировали Кейт возле Виндзорского замка, когда она сидела в машине своей матери.
Скандальное фото Кейт Миддлтон с детьми
Позже на странице королевской семьи появилась фотография Ее Высочества с принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи. Однако пользователи заметили фотошоп на снимке: у принцессы Шарлотты не хватало части руки, земля под юбкой была плохо закрашена, свитер принца Луи выглядел неестественно, как и застежка свитера Кейт. К тому же определенные части фотографии были размыты. Например, рука принцессы Уэльской.
В результате известные информагентства решили удалить кадр со своих платформ, ссылаясь на то, что распространяют лишь минимально отредактированные изображения.
После этого Кэтрин сделала заявление: "Как многие фотографы-любители, я иногда экспериментирую с редактированием. Хотела извиниться за недоразумение, причиной которого стала семейная фотография, которой мы поделились".
Кейт Миддлтон извинилась из-за фотошопа на фото / Скриншот из инстаграмм-сторис
Почему в сети говорят об измене принца Уильяма
Одна из конспирологических теорий относительно отсутствия Кейт Миддлтон на публике предполагает, что брак между принцем и принцессой Уэльскими находится на грани распада, а в центре спекуляций – слухи о вероятной измене Его Высочества.
Дело в том, что "роман" принца Уильяма с Роуз Хенбери на протяжении последних четырех лет обрастает все более драматическими подробностями. Последние слухи предполагают, что женщина или родила ребенка от принца, или сейчас беременна от него.
Генерби с мужем и Миддлтон с возлюбленным живут рядом, поэтому супруги часто бывали в гостях друг у друга, что, вероятно, и породило слухи о романе между Уильямом и Роуз.
Важно заметить, что несмотря на периодические обвинения принца в неверности, никаких конкретных доказательств в поддержку этих утверждений нет.
Появлялась ли Кейт Миддлтон еще раз на публике
В свете "исчезновения" Кэтрин, британские СМИ обнародовали видео, на котором она и принц Уильям прогуливаются возле фермерского магазина. На кадрах принцесса выглядит веселой и непринужденной, без каких-либо признаков послеоперационных осложнений, что может быть подтверждением того, что с принцессой Уэльской все в порядке и она на самом деле просто восстанавливается после сложной операции.
Кейт Миддлтон с принцем Уильямом: смотрите видео онлайн