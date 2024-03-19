Show 24 зібрав усю інформацію, яка наразі відома про Її Високість. Так, про операцію Кетрін, скандальне відфотошоплене фото, "зраду" принца Вільяма та інші подробиці – дивіться далі.
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Що відомо про операцію Кейт Міддлтон
17 січня Кенсінгтонський палац заявив, що принцесу Уельську госпіталізували до приватної лікарні в Лондоні для проведення планового хірургічного втручання на черевній порожнині. Вже тоді в палаці заявили, що Її Високості знадобиться тривалий період для відновлення. Зокрема, вона має повернутися до виконання своїх королівських обов'язків після Великодня, який у Великій Британії відзначають 31 березня.
Наступного дня після госпіталізації папараці підловили принца Вільям біля клініки, який завітав туди, щоб навідати дружину.
Вже 29 січня Кетрін виписали з лікарні й вона продовжила свою реабілітацію вдома, де принцеса перебуває під наглядом фізіотерапевтів, про що стверджують інсайдери.
Коли відбулася перша поява принцеси Уельської на публіці
Лише майже через 2 місяці "зниклу" Її Високість вперше побачили на публіці. Папараці сфотографували Кейт біля Віндзорського замку, коли вона сиділа в машині своєї матері.
Скандальне фото Кейт Міддлтон з дітьми
Пізніше на сторінці королівської сім'ї з'явилася фотографія Її Високості з принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою та принцом Луї. Однак користувачі помітили фотошоп на знімку: у принцеси Шарлотти не вистачало частини руки, земля під спідницею була погано зафарбованою, светр принца Луї мав неприродний вигляд, як і застібка светра Кейт. До того ж певні частини фотографії були розмиті. Наприклад, рука принцеси Уельської.
В результаті відомі інформагенції вирішили видалити кадр зі своїх платформ, посилаючись на те, що поширюють лише мінімально відредаговані зображення.
Після цього Кетрін зробила заяву: "Як багато фотографів-аматорів, я інколи експериментую з редагуванням. Хотіла попросити вибачення за непорозуміння, причиною якого стала сімейна фотографія, якою ми поділилися".
Кейт Міддлтон перепросила через фотошоп на фото / Скриншот з інстаграм-сторіс
Чому в мережі кажуть про зраду принца Вільяма
Одна з конспірологічних теорій щодо відсутності Кейт Міддлтон на публіці припускає, що шлюб між принцом і принцесою Уельськими перебуває на межі розпаду, а в центрі спекуляцій – чутки про ймовірну зраду Його Високості.
Річ у тім, що "роман" принца Вільяма з Роуз Генбері впродовж останніх чотирьох років обростає все більш драматичними подробицями. Останні чутки припускають, що жінка або народила дитину від принца, або наразі вагітна від нього.
Генербі з чоловіком і Міддлтон з коханим живуть поруч, тож подружжя часто бували в гостях один в одного, що, ймовірно, й породило чутки про роман між Вільямом і Роуз.
Важливо зауважити, що попри періодичні звинувачення принца у невірності, жодних конкретних доказів на підтримку цих тверджень немає.
Чи з'являлася Кейт Міддлтон ще раз на публіці
У світлі "зникнення" Кетрін, британські ЗМІ оприлюднили відео, на якому вона і принц Вільям прогулюються біля фермерської крамниці. На кадрах принцеса є веселою та невимушеною, без жодних ознак післяопераційних ускладнень, що може бути підтвердженням того, що з принцесою Уельською все гаразд, і вона насправді просто відновлюється після складної операції.
Кейт Міддлтон з принцом Вільямом: дивіться відео онлайн