На официальной странице принца и принцессы Уэльских решили подытожить, каким был июнь для королевской семьи. Это стало новой традицией для Кенсингтонского дворца – рассказывать о последних достижениях монаршей семьи.

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Дворец рассказал о таких важных событиях для королевской семьи как День отца, Месяц гордости, торжественный парад в честь короля Trooping the Color. Кроме того, в соцсети напомнили о сообщении от Кейт Миддлтон о ее самочувствии.



Дворец напомнил о здоровье Кейт Миддлтон / Фото из инстаграм-сториз

В этом заявлении принцесса Уэльская призналась, что имеет хороший прогресс в борьбе с болезнью. Хотя случаются как плохие, так и хорошие дни.

Мое лечение продолжается и продлится еще несколько месяцев. В те дни, когда я чувствую себя достаточно хорошо, мне приятно участвовать в школьной жизни, тратить личное время на то, что придает мне энергии и позитива, а также начинать выполнять небольшую работу по дому,

– писала Кейт Миддлтон.

Принцесса замечала, что старается быть терпеливой и принимать каждый день таким, каким он есть.

Напомним, положительным сигналом о здоровье Кейт Миддлтон был также ее первый выход на публику за полгода. Появление принцессы Уэльской опровергло разного года слухи о ее состоянии здоровья и личной жизни.