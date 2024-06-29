День Вооруженных сил Великобритании празднуют ежегодно в последнюю субботу июня. Сегодня, 29 июня, королева Камилла поделилась поздравлением по случаю праздника, а монарх представил портрет.

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Чарльз III позировал перед камерой в военной форме как Главнокомандующий Вооруженных сил. Он одет в специальный костюм, украшенный медалями, орденами и с мечом.

Чарльз III / Фото из инстаграма королевской семьи

Фотографию сделал постоянный королевский фотограф в ноябре прошлого года. Монарх едва улыбался, сидя в кресле. Интересно, что Чарльз III получил звание фельдмаршала, еще когда на престоле была его мать, Елизавета II.

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