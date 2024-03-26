8-летняя девочка, победившая рак, щемяще поддержала Кейт Миддлтон
Источник:Mirror
Несколько лет назад Кейт Миддлтон поддерживала маленькую Милу Снеддон, которая боролась с раком. Теперь девочка обратилась с теплыми пожеланиями к принцессе.
Принцесса Уэльская получает сообщения с поддержкой и пожеланиями о выздоровлении. К ней обращаются даже самые молодые жители Великобритании – среди них 8-летняя Мила Снеддон.
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Девочка, которая победила рак, обратилась к Кейт
Мила Снеддон поборола рак два года назад. Она обратилась к принцессе Уэльской с трогательным сообщением.
Она будет храброй, потому что я была храброй, и она будет бороться с этим, как и я,
– сказала Мила.
Поддержку Кейт Миддлтон выразила и мать девочки. Она заметила, что рак не жалеет никого – он может поразить человека любого возраста и статуса.
"Заявление Кейт появилось на двухлетнюю годовщину ремиссии Милы. Мила обратилась ко мне и сказала, что хочет отправить Кейт открытку. Кейт проявила к Миле столько сочувствия, заботы и поддержки как во время, так и после лечения, поэтому было очень эмоционально видеть, что она сейчас сталкивается со своими собственными проблемами со здоровьем", – поделилась Линда Снеддон.
Принцесса Уэльская поддерживала маленькую Милу, когда та лечилась от рака. Им даже организовали встречу во дворце, на которую девочка оделась, словно принцесса.
Как поддерживают Кейт Миддлтон
- Принц Гарри и Меган Маркл узнали о раке Кейт Миддлтон из новостей в прессе. Они обратились к принцессе с публичным заявлением и пожелали ей выздоровления. Инсайдеры сообщают, что семьи также пообщались лично.
- Король Чарльз III и Камилла знали о заболевании невестки. Они сообщили, что будут продолжать поддерживать и любить семью.
- К принцессе Уэльской также обратилась Елена Зеленская. Первая леди поблагодарила за поддержку Украины и вместе со всеми украинцам пожелала скорейшего выздоровления.