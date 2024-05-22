Требуется разрешение: Кенсингстонский дворец заявил, когда Кейт Миддлтон вернется к работе

Кейт Миддлтон, принцесса Уэльская, проходит курс химиотерапии, чтобы преодолеть рак. Представители Кенсингтонского дворца сообщили, когда Ее Высочество сможет вернуться к работе.

Отметим, что недавно близкая подруга королевской семьи Амайя Арриета рассказала, что супруги принца Уильяма и Кейт Миддлтон "переживают настоящий ад". Приятельница семьи переживает за пару в столь сложное время.

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Когда Кейт Миддлтон вернется к работе

21 мая представители Кенсингтонского дворца сообщили, что Кейт вернется к своим обязанностям. Впрочем, это произойдет, когда врачи ей разрешат.

Ожидается, что принцесса не вернется к работе, пока не решит ее медицинская команда,

– сказал представитель дворца.

Кто оперировал Кейт в начале этого года

Хирургическое вмешательство Ее Высочества сделали врачи из престижной римской клиники Gemelli. В ней работают уважаемые медицинские специалисты. В то же время они занимались лечением чиновников, среди которых – Папа Римский Франциск.

Специалисты прилетели в Великобританию, чтобы прооперировать принцессу Уэльскую.

Что известно про рак Миддлтон