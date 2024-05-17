Полное имя единственной дочери принца Уильяма и Кейт Миддлтон – Шарлотта Елизавета Диана Уэльская. Но через недолгое время после ее рождения родители придумали ей короткое прозвище.
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Какое прозвище у принцессы Шарлотты
Инфлюенсер Лаура-Энн Барр в 2019 году посетила Виндзор-Парк. Там она услышала, что принцесса Уэльская назвала свою дочь не Шарлоттой, а "Лотти".
Считается, что Шарлотту так называют еще и школьные друзья – Лотти Уэльс, в честь новых титулов, которые получили ее родители после смерти Елизаветы II.
Принцесса Шарлотта / Фото из инстаграма королевской семьи
Королевский корреспондент Vanity Fair Кэти Никол рассказывала, что это не единственное прозвище Шарлотты. Родители также говорят на нее "принцесса-воин" из-за соответствующего характера.
Какие прозвища у других членов королевской семьи
- Более знакомым для всех является прозвище Лилибет – именно так покойную Елизавету в детстве называл ее отец, а впоследствии и муж принц Филипп.
- Принца Уильяма называют "Вомбат" – такое имя для него придумала мать принцесса Диана во время поездки в Австралию. Так называется животное, распространенное в этой местности.
- Кейт Миддлтон в школе получила прозвище Сквик, тогда как ее сестру Пиппу называли Пип.