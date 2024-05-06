Переживают настоящий ад, – подруга Кейт Миддлтон и принца Уильяма высказалась об их браке

Сейчас Кейт Миддлтон борется с раком. На фоне этого, как рассказала подруга и дизайнер королевской семьи, Амайя Арриета, семья принца Уильяма "переживает настоящий ад".

Отметим, что недавно королевская чета отметила 13 годовщину брака. Тогда по случаю праздника на официальной странице королевской семьи опубликовали портрет Кейт Миддлтон и принца Уильяма, что сделали в день их свадьбы. Правда, фотография была черно-белой. Это несколько напугало общественность.

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Амайя Арриета переживает из-за супругов принца и принцессы Уэльских, ведь они столкнулись с очень непростым испытанием.

Сейчас я в отчаянии. Думаю, что они переживают настоящий ад. Надеюсь, они вернутся. Это очень лично,

– подчеркнула модельерша.

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