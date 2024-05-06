Переживают настоящий ад, – подруга Кейт Миддлтон и принца Уильяма высказалась об их браке
Источник:The Telegraph
Сейчас Кейт Миддлтон борется с раком. На фоне этого, как рассказала подруга и дизайнер королевской семьи, Амайя Арриета, семья принца Уильяма "переживает настоящий ад".
Отметим, что недавно королевская чета отметила 13 годовщину брака. Тогда по случаю праздника на официальной странице королевской семьи опубликовали портрет Кейт Миддлтон и принца Уильяма, что сделали в день их свадьбы. Правда, фотография была черно-белой. Это несколько напугало общественность.
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Что дизайнер рассказала о королевской семье
Амайя Арриета переживает из-за супругов принца и принцессы Уэльских, ведь они столкнулись с очень непростым испытанием.
Сейчас я в отчаянии. Думаю, что они переживают настоящий ад. Надеюсь, они вернутся. Это очень лично,
– подчеркнула модельерша.
Что известно о состоянии здоровья Кейт Миддлтон
- 17 января стало известно, что принцесса Уэльская перенесла плановую операцию на брюшной полости в частной больнице в Лондоне.
- Уже через двенадцать дней после госпитализации Кэтрин выписали.
- В то же время только почти через два месяца общественность увидела Ее Высочество, когда папарацци заметили Кейт возле Виндзорского замка. Она тогда сидела в машине своей матери.
- Позже выяснилось, что у жены принца Уильяма диагностировали рак, и сейчас она проходит курс химиотерапии.