Уже традиционно британская семья поздравляет младших членов с праздником. Так, прошлом месяце королевская семья опубликовала редкий кадр именинника принца Луи.
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Как королевская семья поздравила Шарлотту
В своих соцсетях принц и принцесса Уэльские публично поздравили дочь Шарлотту с днем рождения. Девочке исполнилось 9 лет. В то же время ее родители опубликовали новый кадр дочери.
На нем принцесса Шарлотта одета в синюю футболку, красную кофточку и джинсовую юбку. Она позирует возле цветов и искренне улыбается в камеру.
С 9-летием, принцесса Шарлотта! Спасибо за все добрые сообщения сегодня,
– подписали фотографию принц Уильям и Кейт Миддлтон.
Что известно о принцессе Шарлотте
- Полное имя принцессы – Шарлотта Элизабет Диана Шарлотта. В нем родители почтили бабушку, принцессу Диану, и прабабушку, королеву Елизавету II.
- Шарлотта сначала училась в школе Thomas's Battersea, которую закончил ее старший брат, принц Джордж. Однако, теперь она получает образование в заведении Ламбрук в графстве Беркшир.
- Как известно, девочка лучшая в классе по чтению. К тому же Шарлотта обожает актерское искусство.