Онкобольная Сара Фергюсон публично поддержала Кейт Миддлтон в ее борьбе с раком

Герцогиня Йоркская, которая борется с раком кожи, выразила поддержку принцессе Уэльской, недавно раскрывшей свой диагноз. Сара Фергюсон призналась, что восхищается смелостью Кейт.

Она убеждена, что открытость Ее Высочества о ее болезни повысит осведомленность общественности об онкозаболеваниях. Кроме того, герцогиня в своем заявлении отметила, что семья помогает Кэтрин выздороветь.

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Как Сара Фергюсон поддержала Кейт Миддлтон

Герцогиня Йоркская опубликовала сообщение в котором отметила, что все ее мысли и молитвы с принцессой Уэльской.

Я знаю, что она будет окружена любовью своей семьи и все молятся за лучший результат. Как человек, который в последние месяцы сам боролся с раком, я полна восхищения тем, как она публично рассказала о своем диагнозе, и знаю, что это принесет огромную пользу для повышения осведомленности,

– подчеркнула супруга принца Эндрю.

Кто еще поддержал Кейт Миддлтон