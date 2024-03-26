Онкобольная Сара Фергюсон публично поддержала Кейт Миддлтон в ее борьбе с раком
Источник:Сара Фергюсон
Герцогиня Йоркская, которая борется с раком кожи, выразила поддержку принцессе Уэльской, недавно раскрывшей свой диагноз. Сара Фергюсон призналась, что восхищается смелостью Кейт.
Она убеждена, что открытость Ее Высочества о ее болезни повысит осведомленность общественности об онкозаболеваниях. Кроме того, герцогиня в своем заявлении отметила, что семья помогает Кэтрин выздороветь.
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Как Сара Фергюсон поддержала Кейт Миддлтон
Герцогиня Йоркская опубликовала сообщение в котором отметила, что все ее мысли и молитвы с принцессой Уэльской.
Я знаю, что она будет окружена любовью своей семьи и все молятся за лучший результат. Как человек, который в последние месяцы сам боролся с раком, я полна восхищения тем, как она публично рассказала о своем диагнозе, и знаю, что это принесет огромную пользу для повышения осведомленности,
– подчеркнула супруга принца Эндрю.
Кто еще поддержал Кейт Миддлтон
- Американская актриса Шеннен Догерти, которая имеет 4 стадию рака, выразила свое восхищение мужеством Кэтрин.
- Первая леди Украины Елена Зеленская распространила пост в поддержку Кейт, где пожелала Ее Высочеству поскорее выздороветь.
- Король Чарльз III гордится, что его невестка смело поделилась своим диагнозом с общественностью. Он подчеркнул, что поддерживает ее и находится с ней на постоянной связи.
- Принц Гарри и Меган Маркл также выразили свои наилучшие пожелания Кэтрин. По словам инсайдеров, супруги даже приватно связались и пообщались с принцем и принцессой Уэльскими.