Теряет вес и волосы: инсайдеры раскрыли подробности о состоянии онкобольной Кейт Миддлтон
Источник:Marca
Принцесса Уэльская борется с раком и уже начала курс химиотерапии. Источники, близкие к королевской семье, рассказали как сейчас чувствует себя Кейт Миддлтон.
Выяснилось, самочувствие Ее Высочества не самое лучшее. В то же время принц Уильям остается рядом с любимой и детьми и поддерживает любимую.
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Что инсайдеры говорят о самочувствии Кейт Миддлтон
Источники сообщают, что болезнь негативно влияет на принцессу Уэльскую, и ей все труднее скрывать это от принца Джорджа и других детей. Все из-за, того, что химиотерапия имеет серьезные побочные эффекты, включая тошноту, потерю волос и веса, усталость и повышенный риск к инфекциям.
Уильям старается быть опорой для Кейт. Он одновременно заботится о детях и выполняет официальные обязанности. Для них обоих это сложный период. Уильям пытается сократить количество поездок и проводить больше удаленных мероприятий, ведь сейчас Кейт и дети – на первом месте,
– отметили инсайдеры.
Что известно о болезни Кейт Миддлтон
- В середине января 2024 года принцесса Уэльская перенесла операцию на брюшной полости в одной из частных лондонских клиник.
- Лишь недавно стало известно, что хирургическое вмешательство провели специалисты из римской клиники Gemelli, которые специально прибыли в Великобританию.
- Уже через 12 дней Кэтрин выписали из больницы.
- Однако после этого Ее Высочество длительный период не появлялась на публике, что вызвало беспокойство и спекуляции о ее состоянии здоровья.
- Один из таких слухов подтвердился – у Кейт Миддлтон диагностировали рак, и сейчас в Лондоне она проходит курс химиотерапии.