Теряет вес и волосы: инсайдеры раскрыли подробности о состоянии онкобольной Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльская борется с раком и уже начала курс химиотерапии. Источники, близкие к королевской семье, рассказали как сейчас чувствует себя Кейт Миддлтон.

Выяснилось, самочувствие Ее Высочества не самое лучшее. В то же время принц Уильям остается рядом с любимой и детьми и поддерживает любимую.

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Что инсайдеры говорят о самочувствии Кейт Миддлтон

Источники сообщают, что болезнь негативно влияет на принцессу Уэльскую, и ей все труднее скрывать это от принца Джорджа и других детей. Все из-за, того, что химиотерапия имеет серьезные побочные эффекты, включая тошноту, потерю волос и веса, усталость и повышенный риск к инфекциям.

Уильям старается быть опорой для Кейт. Он одновременно заботится о детях и выполняет официальные обязанности. Для них обоих это сложный период. Уильям пытается сократить количество поездок и проводить больше удаленных мероприятий, ведь сейчас Кейт и дети – на первом месте,

– отметили инсайдеры.

Что известно о болезни Кейт Миддлтон