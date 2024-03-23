Несмотря на трудности, с которыми Кейт сегодня сталкивается, ее биография служит свидетельством того, что можно стать успешной, оставаясь верной своим убеждениям и ценностям. О детстве будущей принцессы Уэльской, ее обучение в университете, отношениях с Уильямом и болезни – смотрите в материале Show24.

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Что известно о детстве Кейт Миддлтон

Будущая Ее Высочество родилась 9 января 1982 года в семье стюардессы и авиадиспетчера. Однажды родители Кэтрин, Кэрол и Майкл, основали организацию по торговле посылками. Именно это превратило их простую английскую семью в миллионеров.



Кэрол Миддлтон с дочерью / Фото из инстаграмма принца и принцессы Уэльских

Старшая дочь Миддлтонов прекрасно училась в школе и продолжила образование в частном колледже в Мальборо.

Для справки! У принцессы Уэльской есть старшая сестра Филиппа и брат Джеймс.

Наряду с академическими достижениями, Кейт увлекалась спортом. В частности, теннисом, легкой атлетикой и хоккеем. Во время учебы в колледже она даже взяла на себя роль капитана женской хоккейной команды.

Какими были студенческие годы будущей принцессы

В 2001 году девушка поступила в престижный Университет Сент-Эндрюс в Файфе, Шотландия, где изучала историю искусств. Именно в этом высшем заведении она познакомилась с Уильямом, будущим наследником британского престола. Между Кейт и парнем возникла симпатия, однако первый год они только дружили, а уже потом начали встречаться.



Кейт Миддлтон и принц Уильям / Getty Images

В 2010 году принц Уильям совершил важный шаг в отношениях с Кейт, сделав ей предложение в путешествии в Африку. Мужчина подарил любимой кольцо своей покойной матери принцессы Дианы.

Пара поженилась 29 апреля 2011 года, а после свадьбы Кэтрин была отмечена престижными титулами "Королевское Высочество" и герцогиня Кембриджская.



Кейт Миддлтон и принц Уильям / Getty Images

Как развивалась жизнь Кейт после помолвки с Уильямом

За 12 лет брака Ее Высочество получила широкое уважение как в Великобритании, так и во всем мире. Мать троих детей, Джорджа, Шарлотты и Луи, и активная общественная деятельница, которая поддерживает многочисленные благотворительные организации, особенно сосредотачиваясь на вопросах здоровья и образования детей, вызывает восхищение своей скромностью, изяществом и аристократичностью.



Дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма / Фото из инстаграмма принца и принцессы Уэльских

В то же время на днях стало известно, что у принцессы Уэльской значительные проблемы со здоровьем. Это известие шокировало общество.

После операции на брюшной полости, прошедшей в январе, у Кейт обнаружили рак.

Сейчас Ее Высочество уделяет первоочередное внимание своему здоровью и проходит курс профилактической химиотерапии. В то же время она планирует вернуться к выполнению своих государственных обязанностей, как только восстановит силы.