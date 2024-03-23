Попри труднощі, з якими Кейт сьогодні стикається, її біографія слугує свідченням того, що можна стати успішною, залишаючись вірною своїм переконанням і цінностям. Про дитинство майбутньої принцеси Уельської, її навчання в університеті, стосунки з Вільямом та хворобу – дивіться в матеріалі Show24.

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Що відомо про дитинство Кейт Міддлтон

Майбутня Її Високість народилася 9 січня 1982 року у родині стюардеси та авіадиспетчера. Якось батьки Кетрін, Керол і Майкл, заснували організацію з торгівлі посилками. Саме це перетворила їхню просту англійську сім'ю на мільйонерів.

Керол Міддлтон з донькою
Керол Міддлтон з донькою / Фото з інстаграму принца та принцеси Уельських

Найстарша донька Міддлтонів чудово навчалася у школі та продовжила освіту в приватному коледжі в Мальборо.

Поряд з академічними досягненнями, Кейт захоплювалася спортом. Зокрема, тенісом, легкою атлетикою та хокеєм. Під час навчання в коледжі вона навіть взяла на себе роль капітана жіночої хокейної команди.

Якими були студентські роки майбутньої принцеси

У 2001 році дівчина вступила до престижного Університету Сент-Ендрюс у Файфі, Шотландія, де вивчала історію мистецтв. Саме в цьому вищому закладі вона познайомилася з Вільямом, майбутнім спадкоємцем британського престолу. Між Кейт та хлопцем виникла симпатія, проте перший рік вони лише дружили, а вже згодом почали зустрічатися.

Кейт Міддлтон і принц Вільям
Кейт Міддлтон і принц Вільям / Getty Images

У 2010 році принц Вільям зробив важливий крок у стосунках з Кейт, освідчившись їй в подорожі до Африки. Під час пропозиції чоловік подарував коханій каблучку своєї покійної матері принцеси Діани.

Пара одружилася 29 квітня 2011 року, а після весілля Кетрін була відзначена престижними титулами "Королівська Високість" та герцогиня Кембриджська.

Кейт Міддлтон і принц Вільям
Кейт Міддлтон і принц Вільям / Getty Images

Як розвивалося життя Кейт після заручин з Вільямом

За 12 років шлюбу Її Високість здобула широку повагу як у Великій Британії, так і в усьому світі. Мати трьох дітей, Джорджа, Шарлотти та Луї, й активна громадська діячка, яка підтримує численні благодійні організації, особливо зосереджуючись на питаннях здоров'я та освіти дітей, викликає захоплення своєю скромністю, витонченістю та аристократичністю.

Діти Кейт Міддлтон та принца Вільяма
Діти Кейт Міддлтон і принца Вільяма / Фото з інстаграму принца і принцеси Уельських

Водночас днями стало відомо, що в принцеси Уельської значні проблеми зі здоров'ям. Ця звістка шокувала суспільство.

Після операції на черевній порожнині, що пройшла в січні, у Кейт виявили рак.

Наразі Її Високість приділяє першочергову увагу своєму здоров'ю і проходить курс профілактичної хімієтерапії. Водночас вона планує повернутися до виконання своїх державних обов'язків, як тільки відновить сили.