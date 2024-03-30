Вони поділилися, як Її Високість відреагувала на свій діагноз. Крім того, розкрили деталі про самопочуття Кетрін через хімієтерапію.

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Що відомо про стан Кейт Міддлтон

За словами інсайдерів, принцеса швидко втомлюється через хімієтерапію, проте намагається проводити якомога більше часу з Джорджем, Шарлоттою та Луї.

Вона була спустошена, коли лікарі повідомили їй цю новину (діагноз – 24 Канал), але робить усе, що в її силах, щоб залишатися сильною заради своїх трьох маленьких дітей,

– повідомило джерело, близьке до королівської родини.

Що відомо про стан здоров'я Кейт Міддлтон