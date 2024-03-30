Вони поділилися, як Її Високість відреагувала на свій діагноз. Крім того, розкрили деталі про самопочуття Кетрін через хімієтерапію.
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Що відомо про стан Кейт Міддлтон
За словами інсайдерів, принцеса швидко втомлюється через хімієтерапію, проте намагається проводити якомога більше часу з Джорджем, Шарлоттою та Луї.
Вона була спустошена, коли лікарі повідомили їй цю новину (діагноз – 24 Канал), але робить усе, що в її силах, щоб залишатися сильною заради своїх трьох маленьких дітей,
– повідомило джерело, близьке до королівської родини.
Що відомо про стан здоров'я Кейт Міддлтон
- 22 березня Її Високість оголосила, що у неї діагностували онкозахворювання після перенесеної на початку року операції на черевній порожнині.
- Кенсінгтонський палац вирішив не розголошувати подальші подробиці щодо типу або стадії раку, але було підтверджено, що Кетрін зараз проходить профілактичну хімієтерапію.
- Через лікування принцеса Уельська не зможе бути присутньою на Великодньому богослужінні з королівською родиною.
- З огляду на те, що новина про діагноз застала багатьох зненацька, то Міддлтон наголосила на важливості приватності для своєї сім'ї в цей складний час.