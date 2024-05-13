Новое увлечение, – 9-летняя дочь Кухар и Стоянова начала заниматься экстремальным хобби

13 мая 2024, 19:34
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Екатерина Кухар

На днях Екатерина Кухар рассказала о новом хобби ее 9-летней дочери Анастасии. Прима-балерина даже показала, как девочка этим занимается.

Выяснилось, что занятия довольно опасны, потому что на них можно травмироваться. Однако, как поделилась звездная мать, ее дочь – экстремалка.

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Чем начала заниматься дочь Екатерины Кухар и Александра Стоянова

Выяснилось, что Анастасия пошла на занятия по верховой езде и даже умеет делать различные трюки. В частности, она стояла на лошади в полный рост.

Моя экстремалка нашла себе новое увлечение,
– подчеркнула Кухар.


Новое хобби дочери Екатерины Кухар / Скриншот из инстаграмм-сторис

Что известно о детях Екатерины Кухар

  • Дочь прима-балерина родила в браке с Александром Стояновым.
  • Заметим, что пара обручилась в сентябре 2019 года. В то же время до этого они около 10 лет встречались.
  • Также у Екатерины есть сын Тимур от первого брака.
  • Подчеркнем, что в сети ходят слухи о том, что Екатерина Кухар и Александр Стоянов развелись. Танцовщица ранее рассказывала, что они с мужем "идут разными путями".

Автор: Софія Хомишин