Новое увлечение, – 9-летняя дочь Кухар и Стоянова начала заниматься экстремальным хобби

На днях Екатерина Кухар рассказала о новом хобби ее 9-летней дочери Анастасии. Прима-балерина даже показала, как девочка этим занимается.

Выяснилось, что занятия довольно опасны, потому что на них можно травмироваться. Однако, как поделилась звездная мать, ее дочь – экстремалка.

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Чем начала заниматься дочь Екатерины Кухар и Александра Стоянова

Выяснилось, что Анастасия пошла на занятия по верховой езде и даже умеет делать различные трюки. В частности, она стояла на лошади в полный рост.

Моя экстремалка нашла себе новое увлечение,

– подчеркнула Кухар.



Новое хобби дочери Екатерины Кухар / Скриншот из инстаграмм-сторис

Что известно о детях Екатерины Кухар