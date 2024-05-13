З'ясувалося, що заняття доволі небезпечні, бо на них можна травмуватися. Втім, як поділилася зіркова мати, її донька – екстремалка.
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Чим почала займатися донька Катерини Кухар і Олександра Стоянова
З'ясувалося, що Анастасія пішла на заняття з верхової їзди й навіть вміє робити різні трюки. Зокрема, вона стояла на коні в повний зріст.
Моя екстремалка знайшла собі нове захоплення,
– підкреслила Кухар.
Нове хобі доньки Катерини Кухар / Скриншот з інстаграм-сторіс
Що відомо про дітей Катерини Кухар
- Доньку прима-балерина народила у шлюбі з Олександром Стояновим.
- Зауважимо, що пара побралася у вересні 2019 року. Водночас до цього вони близько 10 років зустрічалися.
- Також в Катерини є син Тимур від першого шлюбу.
- Підкреслимо, що в мережі ходять чутки про те, що Катерина Кухар і Олександр Стоянов розлучилися. Танцівниця раніше розповідала, що вони з чоловіком "йдуть різними шляхами".